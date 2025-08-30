Chuyển khoản 500 triệu đồng đến một tài khoản Vietcombank, cô gái sinh năm 2001 được công an liên hệ làm việc

Vào ngày 19/8/2025, Công an xã Vạn An, tỉnh Nghệ An nhận được thông tin của chị Nguyễn Thị Ý Như (sinh năm 1998, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) về việc tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vạn An đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và xác định nguồn gốc số tiền nói trên là do chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (sinh năm 2001, trú tại ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) chuyển nhầm đến số tài khoản của chị Như.

Sau khi xác định rõ vụ việc là do sự nhầm lẫn khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, Công an xã đã vận động, thuyết phục chị Như giao nộp số tiền nói trên cho Công an xã Vạn An để trả lại cho chị Trang.

Ngày 22/8/2025, Công an xã Vạn An đã chuyển trả lại số tiền trên cho chị Trang.

Cảm động trước tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", sự tận tâm, nhiệt tình và kịp thời của lực lượng Công an, chị Trang đã viết thư cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nói chung, Công an xã Vạn An nói riêng.

Cơ quan Công an lưu ý, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.

Theo Công an tỉnh Nghệ An