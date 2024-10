Chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng, hơn một ngày sau, người phụ nữ nhận lại tiền nhờ lý do không ngờ

Chị M.P (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực quần áo. Chị M.P kể lại, một lần chị từng chuyển khoản nhầm nhưng may mắn nhận lại toàn bộ số tiền.



"Cách đây hơn 1 tháng, tôi phải thanh toán tiền hàng cho bên đối tác. Khi đối tác gửi thông tin số tài khoản qua tin nhắn điện thoại, trong quá trình nhập tên ngân hàng và số tài khoản, tôi nhập sai một số. Thông thường, khi chọn chuyển khoản nhanh 24/7, chỉ cần số tài khoản và tên ngân hàng, tên chủ tài khoản sẽ hiện ra. Tuy nhiên, do tôi nhập sai số tài khoản nên việc ứng dụng tự chuyển sang chuyển khoản thường.

Do vội vàng, tôi vẫn thực hiện giao dịch mà không kiểm tra lại. Tài khoản vẫn thông báo trừ tiền. Nhưng đến khi hỏi lại, phía bên đối tác không nhận được hàng. Sau kiểm tra lại, tôi mới biết mình chuyển khoản nhầm. Tôi gọi lên tổng đài của ngân hàng để tra soát giao dịch. May mắn do số tài khoản ghi sai nhưng là số tài khoản không tồn tại, một ngày sau, tài khoản của tôi nhận được tiền", chị M.P cho biết.

Tuy nhiên, theo chị M.P, trường hợp của chị là may mắn do chuyển khoản đến số tài khoản không có thực nên nhận lại được tiền.

Không may mắn như chị M.P, anh P.T.T (Hà Đông, Hà Nội) cũng từng chuyển khoản nhầm nhưng không nhận được lại tiền.

Theo lời kể anh P.T.T, "Trên zalo, cô giáo thông báo nộp tiền đồng phục cho con bao gồm cả số tiền và tài khoản ngân hàng. Khi tôi click nhầm vào số tiền, tài khoản chuyển đến lại là một người khác. Do không để ý, tôi thực hiện chuyển khoản nhanh. Đến lúc cô giáo thông báo vẫn chưa chuyển khoản, tôi kiểm tra lại mới biết mình đã chuyển khoản nhầm. Nhưng việc đòi lại số tiền chuyển khoản nhầm với giá trị ít, tôi thấy rất khó thông báo".

Không ít người chuyển khoản nhầm do tích vào tính năng chuyển tiền trên zalo.

Theo quy định của ngân hàng hiện nay, trong trường hợp khách hàng chuyển tiền bị sai thông tin như tên tài khoản, số tài khoản chuyển đến,… nếu đây là số tài khoản không hoạt động, khách hàng cần gọi điện thoại lên và thông báo cho ngân hàng. Nếu muốn kiểm tra lại dòng tiền nhanh chóng, khách hàng vui lòng mang CMND đến quầy giao dịch ký giấy yêu cầu tra soát để yêu cầu bên ngân hàng nhận hoàn tiền nhanh hơn. Quá trình này sẽ tốn của bạn 2 – 10 ngày, tùy vào mỗi ngân hàng.

Trong trường hợp khách hàng chuyển tiền nhầm sang số tài khoản vẫn đang hoạt động, nếu số tiền lớn, khách hàng cần báo sớm cho ngân hàng để biết thủ tục để hoàn lại tiền.