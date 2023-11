Chuyển khoản nhầm hơn 5 triệu, người phụ nữ kiên quyết không trình báo ngân hàng, cảnh sát vì 1 lý do, có người khuyên ‘phải chuyển thêm tiền mới có cơ may nhận lại’

*Bài viết dựa trên thông tin trên trang web Must share news.

Theo Must share news, một người phụ nữ Malaysia đã vô tình chuyển nhầm 300 SGD, tương đương hơn 5 triệu đồng cho một tài khoản người lạ. Nguyên nhân là do cô đã nhập nhầm 1 số trong dãy số tài khoản. Nhưng thay vì tới ngân hàng hoặc đồn cảnh sát để trình báo, người phụ nữ lại sẵn sàng “chịu mất tiền” và tweet rằng người nhận có thể tiêu khoản tiền may mắn đó thoải mái.

Người phụ nữ cho biết bản thân quá “hướng nội” để đi đòi và nhận lại khoản tiền chuyển nhầm vì cô sẽ phải đi trình báo, nói chuyện với ngân hàng và chính quyền địa phương. Điều này đã gây ra phản ứng trái chiều trên bài đăng Twitter vì đây là điều cơ bản cần phải làm. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại đồng cảm với người phụ nữ và nói rằng có rất nhiều người trên thế giới nhút nhát và giao tiếp kém.

Người phụ nữ cũng nói do bản thân nhầm lẫn, tiền cũng đã chuyển khoản thành công nên hy vọng rằng người nhận sẽ “tận hưởng” vận may mới của họ. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ đã đăng một dòng trạng thái khác và nói rằng cô sẽ gọi cho ngân hàng và báo cảnh sát. Bạn bè đã thúc giục cô làm điều này để tránh gây hiểu lầm.

Ngoài ra, một người dùng Twitter cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cách mà anh nhận lại số tiền chuyển khoản sai đó. Được biết, anh cũng đã vô tình gửi đi 1,3 triệu đồng vào tài khoản một người lạ.

Sau đó, anh đã chuyển thêm khoảng hơn 50 nghìn đồng cho tài khoản đó và ghi chú về sự nhầm lẫn của mình, đồng thời để lại thông tin chi tiết và số điện thoại cá nhân.

May mắn, người nhận đã trả lại tiền ngay sau đó. Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo rằng tất cả sẽ phụ thuộc vào may mắn. Ban đầu anh chỉ yêu cầu trả lại khoảng hơn 1 triệu đồng nhưng đã nhận lại được toàn bộ số tiền. Không phải ai cũng sẵn sàng làm điều này. Khi phát hiện nhầm lẫn, mọi người nên nhanh chóng báo cho ngân hàng và cảnh sát. Ngoài ra cần cẩn thận và kiểm tra tất cả các chi tiết trước khi xác nhận chuyển khoản.

