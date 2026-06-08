Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng từ ngân hàng ACB sang Agribank, người phụ nữ SN 1987 phải trình báo công an

Ngày 8/6, công an xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) vừa hỗ trợ thành công một trường hợp chuyển khoản nhầm số tiền lớn, giúp người dân nhận lại đầy đủ tài sản, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 2/6, chị Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 1987, trú tại tỉnh Khánh Hòa) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng qua điện thoại đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng Á Châu vào tài khoản ngân hàng Agribank của ông T.V.V. (SN 1977, trú tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hiền vô cùng lo lắng và nhanh chóng liên hệ với ngân hàng cũng như Công an xã Hàm Kiệm để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người nhận tiền nhằm tìm phương án giải quyết.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức - cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Tiếp nhận thông tin từ công dân, Đại úy Nguyễn Trí Thức - cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hàm Kiệm đã báo cáo chỉ huy đơn vị và khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Quá trình làm việc, cán bộ công an đã phối hợp thu thập thông tin liên quan đến chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời hướng dẫn chị Hiền thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình trong công tác phục vụ nhân dân, lực lượng Công an xã Hàm Kiệm đã nhanh chóng liên hệ, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc. Nhờ đó, số tiền 100 triệu đồng chuyển nhầm đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Hiền, giúp người phụ nữ tránh được những thiệt hại đáng tiếc.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, chị Hiền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Hàm Kiệm nói chung và Đại úy Nguyễn Trí Thức nói riêng vì đã tận tâm giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn.

Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp, ý nghĩa trong đời sống xã hội.