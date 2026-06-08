Lời khuyên cho người có thói quen chuyển khoản ngay sau khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ shipper

Sự phát triển của thương mại điện tử khiến việc mua sắm trực tuyến trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, không ít người đang vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo khi có thói quen chuyển khoản thanh toán ngay sau khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là shipper.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Cà Mau, nhiều vụ lừa đảo gần đây bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân của người mua hàng bị lộ lọt từ các đơn hàng trực tuyến. Một trong những nguồn dữ liệu mà kẻ gian thường khai thác chính là các mã vận đơn bị vứt bỏ sau khi nhận hàng.

Nhiều người sau khi bóc hàng thường vứt luôn hộp carton hoặc bao bì mà không để ý trên đó vẫn còn đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin đơn hàng. Với những dữ liệu này, các đối tượng có thể xây dựng danh sách khách hàng thực tế để thực hiện các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, khi nắm được thông tin cá nhân và lịch sử mua sắm của nạn nhân, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo có đơn hàng đang giao và yêu cầu thanh toán. Do thông tin được cung cấp hoàn toàn chính xác nên nhiều người tin tưởng và chuyển khoản ngay mà không kiểm tra lại trên ứng dụng mua sắm.

Không ít trường hợp nhận được cuộc gọi báo có đơn hàng giá trị vài trăm nghìn đồng. Nghĩ rằng đó là món đồ mình từng đặt mua nhưng đã quên, nạn nhân nhanh chóng chuyển khoản cho người giao hàng. Chỉ đến khi kiểm tra lại lịch sử đơn hàng hoặc nhận được bưu phẩm không đúng, họ mới phát hiện mình đã bị lừa.

Ngoài thủ đoạn giả danh shipper, các đối tượng còn lợi dụng thông tin đơn hàng để mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử, thông báo hoàn tiền hoặc tặng quà tri ân. Sau đó, chúng dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link giả mạo, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chuyển khoản ngay chỉ vì nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là shipper. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra lại lịch sử mua hàng trên ứng dụng chính thức để xác nhận đúng đơn hàng, đúng mã vận đơn và đúng trạng thái giao hàng.

Bên cạnh đó, người dân nên chủ động bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách xé nhỏ, bóc bỏ hoặc bôi đen phần vận đơn chứa thông tin cá nhân trước khi vứt bỏ bao bì. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng hoặc truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi.

Cơ quan công an cho biết, bảo mật thông tin cá nhân từ những hành động nhỏ nhất chính là cách hiệu quả nhất để mỗi người dân tự thiết lập “vùng an toàn” cho túi tiền của chính mình trước vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng.