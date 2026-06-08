Sức hút của AI và lãi suất cao khiến bitcoin “thủng” mốc 60.000 USD/BTC

Hình ảnh minh họa đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024, cho thấy sự tiếp diễn của đà lao dốc từ vị thế là một trong những tài sản được ưa chuộng nhất trên thị trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, trở thành "nạn nhân" của một môi trường đầu cơ đang thay đổi nhanh chóng.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm tới 7%, xuống còn 59.101 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 5/6 tại thị trường New York. So với mức đỉnh hơn 126.000 USD/BTC được thiết lập vào tháng 10/2025, bitcoin đã mất hơn một nửa giá trị và hiện giao dịch ở mức thấp hơn cả thời điểm trước khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng với lập trường ủng hộ tiền số.

Đợt giảm giá mới nhất xuất phát từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm việc nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với bitcoin, căng thẳng địa chính trị gia tăng và những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của lực mua từ các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Tâm điểm chú ý hiện nay là Strategy Inc.. Doanh nghiệp này từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của bitcoin nhờ chiến lược mua vào quy mô lớn.

Tuy nhiên, sau khi công bố một giao dịch bán bitcoin hiếm hoi trong tuần này, Strategy đã làm dấy lên những nghi ngờ về tính bền vững của chiến lược tích trữ bitcoin mà nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi.

Bối cảnh chung của thị trường cũng đang trở nên kém thuận lợi hơn đối với tiền số. Trong phần lớn thập kỷ qua, tiền mã hóa luôn giữ vị trí nổi bật trong các kênh đầu tư rủi ro.

Tuy nhiên, dòng tiền đầu cơ hiện nay đang được phân bổ sang nhiều loại tài sản khác nhau, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như xu hướng công nghệ hấp dẫn nhất.

Ông Michael Antonelli, chiến lược gia của công ty dịch vụ tài chính Baird, nhận định rằng trong một thời gian dài, tiền số là khoản đầu tư được cả Thung lũng Silicon lẫn các tổ chức tài chính lớn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, AI đã thay thế vai trò đó và trở thành xu hướng đầu tư nổi bật nhất trên thị trường hiện nay.

Sự bùng nổ của cổ phiếu AI đã khiến sức hấp dẫn của bitcoin suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân đang đổ tiền vào các hợp đồng quyền chọn ngắn hạn, thị trường dự báo và nhiều công cụ đầu cơ khác.

Ngay trong lĩnh vực tài sản số, các đồng tiền stablecoin - loại tiền kỹ thuật số được gắn với một giá trị tham chiếu, phổ biến nhất là đồng USD, nhằm tránh biến động quá mạnh - và các hợp đồng tương lai vĩnh cửu (perpetual futures) cũng đang thu hút dòng vốn mà trước đây có thể đã chảy vào bitcoin.

Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Đồng tiền số ether có lúc giảm tới 13%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Các đồng XRP, solana và dogecoin đều mất hơn 5% giá trị.

Đợt lao dốc hiện nay diễn ra đúng vào thời điểm đáng lẽ phải là giai đoạn thuận lợi nhất đối với ngành công nghiệp tiền số. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã giúp ngành tiền số đạt được nhiều mục tiêu mà lĩnh vực này theo đuổi suốt gần một thập kỷ qua, từ việc có một tổng thống ủng hộ tiền số, môi trường quản lý thân thiện hơn, sự tham gia ngày càng lớn của các tổ chức tài chính cho tới một khuôn khổ pháp lý dần coi tài sản số là một phần lâu dài của hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra làn sóng nhu cầu mới, những yếu tố thuận lợi đó lại xuất hiện cùng thời điểm bitcoin trải qua một trong những đợt điều chỉnh sâu nhất trong nhiều năm.

Mức đỉnh lịch sử của bitcoin được thiết lập chỉ vài ngày trước khi thị trường tiền số bước vào giai đoạn bán tháo kéo dài. Hàng tỷ USD vị thế đầu cơ bị thanh lý đã khiến thị trường trở nên mong manh hơn trước các cú sốc.

Trong khi đó, cuộc xung đột tại Iran làm suy giảm nhu cầu rủi ro của giới đầu tư. Bitcoin không còn được hưởng lợi như trước, trong khi thị trường chứng khoán lại thu hút sự chú ý nhờ làn sóng tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp AI.

Cùng lúc đó, những lo ngại mới về lạm phát đang giúp vàng hưởng lợi nhiều hơn bitcoin, làm suy yếu vai trò của đồng tiền số này như một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Triển vọng dòng vốn từ các tổ chức tài chính cũng đang bị đặt dấu hỏi khi thị trường nghi ngờ liệu các nhà đầu tư lớn có thể tiếp tục mở rộng lượng nắm giữ tiền số với tốc độ như trước đây hay không.

Chuyên gia phân tích thị trường tiền mã hóa Dean Chen cho rằng nếu vàng cạnh tranh với đồng USD trong vai trò tài sản lưu giữ giá trị, thì bitcoin thực chất đang cạnh tranh với thanh khoản toàn cầu.

Theo ông, khi thị trường ngày càng tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài và chi phí vốn khó giảm, nhà đầu tư thường có xu hướng cắt giảm tỷ trọng nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất, trong đó có bitcoin./.