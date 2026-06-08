Tất cả hộ kinh doanh cài đặt loa chuyển khoản chú ý thông báo khẩn từ công an!

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Cùng với sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều hộ kinh doanh hiện sử dụng thiết bị loa thông báo biến động số dư để thuận tiện theo dõi giao dịch. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận người dân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thủ đoạn của các đối tượng là chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm các ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện quy trình xác minh danh tính trực tuyến.

Đáng chú ý, các đối tượng còn dụ dỗ nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại hoặc làm theo hướng dẫn kích hoạt các dịch vụ thanh toán. Khi có đủ thông tin, chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Thực tế đã có nhiều người trở thành nạn nhân của thủ đoạn này. Tại Đà Nẵng, chị N.T.M.T bị một đối tượng liên hệ qua mạng xã hội với lý do hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản của chị liên tiếp phát sinh các giao dịch chuyển tiền trái phép với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng để tránh bị lợi dụng mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Điện Biên﻿