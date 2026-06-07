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Chuyển khoản thành công 500 triệu đồng từ ngân hàng Vietcombank sang ACB, 1 hộ kinh doanh phải trình báo công an

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Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 6/6, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình hỗ trợ một người dân nhận lại 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin ban đầu, bà M.X.H, sinh năm 1963, trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sang tài khoản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) để thanh toán trong hoạt động kinh doanh.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế làm việc với người dân chuyển nhầm tiền. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nhập thông tin giao dịch, bà H. đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đ.V.G. Sau khi phát hiện sự việc, bà H. đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho anh Đ.V.G để thực hiện nghĩa vụ trả lại tiền.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Đ.V.G, trú tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, là người nhận được số tiền chuyển nhầm. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang sau đó phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm.

Ngày 4/6/2026, sau khi được vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Đ.V.G đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 500 triệu đồng cho bà M.X.H dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Việc phối hợp kịp thời giữa Công an 02 địa phương đã giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc xử lý tài sản nhận được do người khác chuyển nhầm.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang﻿

Đinh Anh

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