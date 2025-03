Chuyển khoản theo yêu cầu của giám đốc, nữ kế toán gánh luôn món nợ xấu hơn 17 tỷ: Ngân hàng phong tỏa tài khoản, nhà cũng bị tịch thu

Năm 2023, Dương Quyên tìm đến Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên (Trung Quốc) với gương mặt đầy u sầu, khóc lóc kể rằng mình bỗng nhiên phải gánh một khoản nợ lên tới 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,6 tỷ đồng).

"Nợ 5 triệu tệ, một người làm công ăn lương như tôi, dù không ăn không uống cả đời cũng không thể trả nổi số tiền này!" – Dương Quyên cầu cứu các kiểm sát viên, cho biết tài khoản ngân hàng của cô đã bị đóng băng, căn nhà duy nhất cũng bị niêm phong, thậm chí cô còn bị hạn chế chi tiêu, bị liệt vào danh sách nợ xấu. Cô không thể đi tàu cao tốc, không thể chi tiêu các khoản giá trị cao, và thậm chí chồng cô còn đòi ly hôn vì vụ việc này.

Câu chuyện bắt đầu từ 10 năm trước. Khi đó, Dương Quyên làm kế toán cho một công ty, giám đốc Trương Tuấn lấy lý do công ty đang gặp khó khăn tài chính, tài khoản bị tạm khóa nên đã mượn tài khoản cá nhân của Dương Quyên để nhận 5 triệu nhân dân tệ. Cùng ngày, theo yêu cầu của Trương Tuấn, Dương Quyên đã chuyển toàn bộ số tiền đó sang một tài khoản khác thuộc về Tôn Hổ.

Điều mà Dương Quyên không hề hay biết là chính giao dịch này đã kéo cô vào vòng xoáy nợ nần.

Năm 2019, chủ nợ ban đầu là Hùng Băng đệ đơn kiện Trương Tuấn và những người liên quan ra tòa vì tranh chấp vay nợ dân sự. Do đang đi làm ăn xa, Dương Quyên hoàn toàn không biết về vụ kiện này, và tòa án đã xét xử vắng mặt, phán quyết rằng cô phải chịu trách nhiệm liên đới trả khoản nợ 5 triệu tệ.

Năm 2023, trong tình cảnh bế tắc, Dương Quyên tìm đến cơ quan kiểm sát với hy vọng có thể làm rõ vụ việc.

Theo tài liệu, năm 2013, Trương Tuấn vì cần vốn kinh doanh đã vay nhiều lần từ Hùng Băng, tổng cộng 15 triệu tệ, được chuyển vào ba tài khoản khác nhau theo chỉ định của Trương Tuấn. Trong đó, một khoản 5 triệu tệ đã được chuyển vào tài khoản của Dương Quyên. Sau đó, Trương Tuấn đã tự viết giấy vay nợ tổng số 15 triệu tệ với Hùng Băng.

Vậy 5 triệu tệ đó đã đi đâu? Dương Quyên có sử dụng số tiền này không?

Để làm rõ vấn đề, các kiểm sát viên đã đến ngân hàng trích xuất lịch sử giao dịch, đối chiếu từng khoản tiền, phát hiện số tiền này ngay lập tức được chuyển sang tài khoản của một người đàn ông tên là Tôn Hổ.

Dương Quyên khẳng định cô không quen biết Tôn Hổ, cũng không biết anh ta đang ở đâu. Khi đó, cô chỉ làm theo yêu cầu của giám đốc Trương Tuấn, nhận tiền rồi chuyển tiếp vào tài khoản được chỉ định.

Nhưng chỉ một sao kê ngân hàng là chưa đủ để tạo thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, càng không thể giúp tòa án mở lại phiên tòa. Việc quan trọng nhất là tìm được Tôn Hổ để làm rõ mối quan hệ giữa các bên.

Các kiểm sát viên đã đến trại giam để gặp Trương Tuấn, người đang thụ án vì một tội danh kinh tế khác. Tuy nhiên, ông ta lấy lý do ký ức đã mờ nhạt sau nhiều năm trong tù nên không thể nhớ ra Tôn Hổ là ai. Dù vậy, Trương Tuấn đã thừa nhận khoản nợ 5 triệu tệ là do mình vay và do chính ông ta viết giấy nợ. Ông ta cũng xác nhận Dương Quyên chỉ là kế toán công ty, được yêu cầu nhận tiền rồi chuyển tiền đi.

Mặc dù không tìm được Tôn Hổ, nhưng ít nhất điều này đã chứng minh rằng giữa Dương Quyên và Hùng Băng không có quan hệ vay mượn.

Cùng lúc đó, việc truy tìm Tôn Hổ vẫn được tiến hành gấp rút. Các kiểm sát viên đã liên hệ với đồn cảnh sát nơi Tôn Hổ đăng ký hộ khẩu, nhưng nhận được thông tin rằng anh ta đã ra nước ngoài.

Sau đó, cơ quan kiểm sát đã liên lạc với Tôn Hổ qua điện thoại. Anh ta khẳng định không quen biết Dương Quyên, giữa họ không có bất kỳ khoản vay mượn nào. Số tiền 5 triệu tệ thực chất là khoản nợ giữa anh ta và Trương Tuấn. Anh ta cũng đồng ý gửi văn bản trình bày lại toàn bộ sự việc cho cơ quan kiểm sát.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, vụ án đã có bước tiến quan trọng khi chuỗi bằng chứng dần hoàn thiện, cho thấy Dương Quyên không hề có thỏa thuận vay nợ với Hùng Băng, không sử dụng số tiền đó, cũng không hưởng lợi từ nó.

Tháng 10/2023, Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên chính thức gửi kiến nghị tái thẩm lên tòa án. Tòa án đồng ý và quyết định xét xử lại vụ án. Tháng 6/2024, tòa án tuyên hủy phán quyết cũ, Dương Quyên không còn phải gánh khoản nợ 5 triệu tệ. Nhận được bản án tái thẩm, Dương Quyên vỡ òa hạnh phúc, cô đã hai lần mang hoa và cờ lưu niệm đến cảm ơn các kiểm sát viên.

Theo ifeng