Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025

20-11-2025 - 10:50 AM | Thị trường

Dịp khuyến mãi Black Friday chính thức diễn ra vào ngày 28-11 nhưng từ đầu và giữa tháng 11, rất nhiều thương hiệu đã chạy chương trình giảm giá ồ ạt.

Ghi nhận ở các trung tâm thương mại ở TP HCM, hầu hết các gian hàng đều đã treo bảng quảng cáo chương trình giảm giá Black Friday 2025. Đơn cử Thiso Mall Sala, các thương hiệu thời trang từ quần áo, giày dép đến phụ kiện như: Pierre Cardin, Gustavogano, Pucini, Adidas, ALDO… đồng loạt treo bảng siêu sale Black Friday lên đến 50% đến hết ngày 30-11. Một số gian hàng đồ chơi, đồng hồ giảm mạnh tới 70%.

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 1.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 2.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 3.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 4.

Các thương hiệu giảm giá từ 50-70% trong dịp Black Friday đối với nhiều mặt hàng

Ngoài chương trình giảm giá, một số thương hiệu còn chạy chương trình mua 2 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 3 giảm thêm 20%.

Hay thương hiệu đồ thể thao Xtep tung chương trình bán đồng giá 299.000 đồng với một số sản phẩm, nếu mua 3 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 5 sản phẩm giảm thêm 25%.

"Chương trình được áp dụng từ ngày 14-11 đến 4-12, các sản phẩm đã giảm giá sẽ vẫn còn được giảm giá tiếp" - nhân viên cửa hàng nói.

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 5.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 6.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 7.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 8.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 9.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 10.
Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 11.

Kim cương, thời trang treo bảng giảm giá sâu trong mùa Black Friday

Tại Vạn Hạnh Mall cũng ngập tràn không khí Black Friday, nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện, trang sức, đồ gia dụng lên đến 70%.

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 12.

Bên ngoài Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mại này dựng cổng Black Friday thông báo chương trình giảm giá tới 70%, kéo dài từ hôm nay đến hết 30-11

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Bigbang Hàng hiệu – đối tác của Sở Công Thương TP HCM, thực hiện sự kiện khuyến mãi hàng hiệu, cho biết chương trình Mega Sale đang diễn ra tại Saigon Marina IFC đã có kết quả rất tốt, trái với suy nghĩ của nhiều người về việc sức mua ảm đạm.

Chương trình bắt đầu từ 15-11, kéo dài đến 23-11 và ghi nhận "chuyện lạ" là doanh số ngày thứ 2 còn cao hơn cuối tuần. Điều này chứng tỏ tâm lý mua sắm của người tiêu dùng ở TP HCM rất cởi mở và tích cực.

Trên những tuyến phố sầm uất của TP HCM như Nguyễn Trãi, Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai… các cửa hàng cũng đang đồng loạt chạy chương trình Black Friday với loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện và đồ công nghệ giảm giá mạnh.

Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, chuỗi đang tung chương trình ưu đãi Black Friday từ ngày 28-11 đến 1-12 với mức giảm giá hấp dẫn.

Chuỗi Di Động Việt cũng tung chương trình Black Tech Day "Sale suốt tháng - giảm cực sâu", diễn ra xuyên suốt tháng 11 với nhiều ưu đãi, gồm ưu đãi khung giờ vàng giảm thêm đến 500.000 đồng trên giá đã giảm, diễn ra mỗi ngày trong hai khung giờ 8-12h và 20-22h.

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 13.

Thương hiệu vali, túi xách Mia giảm giá lên đến 50%

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 14.

Chuyện lạ trước ngày Black Friday 2025- Ảnh 15.

Các thương hiệu thời trang tại TP HCM đã dán bảng Black Friday


Theo Lê Tỉnh - Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đặc sản triệu đô của Việt Nam được Trung Quốc siêu mê, mệnh danh là 'vương giả chi quả', diện tích trồng hơn 68.000 ha

Đặc sản triệu đô của Việt Nam được Trung Quốc siêu mê, mệnh danh là 'vương giả chi quả', diện tích trồng hơn 68.000 ha Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á?

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á? Nổi bật

Cô giáo tìm thấy 'nhịp sống mới' mỗi ngày đến lớp với xe điện Bestune Xiaoma

Cô giáo tìm thấy 'nhịp sống mới' mỗi ngày đến lớp với xe điện Bestune Xiaoma

10:45 , 20/11/2025
Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm

Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm

10:24 , 20/11/2025
VinFast VF6 thống trị tuyệt đối, Mitsubishi Xforce trở lại đường đua doanh số

VinFast VF6 thống trị tuyệt đối, Mitsubishi Xforce trở lại đường đua doanh số

10:17 , 20/11/2025
'Tân binh' xe điện giá chưa tới 30 triệu đồng ra mắt: thiết kế ấn tượng, pin có thể tháo rời, sẵn sàng đấu Honda ICON e:

'Tân binh' xe điện giá chưa tới 30 triệu đồng ra mắt: thiết kế ấn tượng, pin có thể tháo rời, sẵn sàng đấu Honda ICON e:

09:33 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên