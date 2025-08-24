Chuyện người đàn ông cưu mang "vợ nhặt" 11 năm: Ông Ba Minh chia sẻ bất ngờ về người vợ cũ

Những ngày qua, câu chuyện của ông Ba Minh (tên thật là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ở ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và bà Thái Thị Giao (69 tuổi, quê ở Nghệ An) đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Theo chia sẻ, bà Giao từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải chịu cảnh đòn roi. 29 năm trước, bà đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đó, tha hương khắp nơi, nếm bao cực khổ cho đến khi gặp ông Ba Minh. Người đàn ông tuy nghèo nhưng hiền lành, tốt bụng đã trở thành chỗ dự cho bà suốt 11 năm qua. Cho đến mới đây, nhờ một YouTuber, bà Giao đã tìm lại được gia đình, con cái. Người con trai lớn lập tức vào Đồng Tháp đón mẹ về quê. Bà Giao và ông Ba Minh chia ly từ đây.

Câu chuyện ông Ba Minh và bà Thái Thị Giao chia ly sau 11 năm gắn bó gây xôn xao mạng xã hội.

Mong mọi người không nặng lời với bà Giao

Chia sẻ trên báo Dân trí mới đây, ông Ba Minh cho biết từ ngày bà Giao về quê, ông không liên lạc được với bà qua điện thoại. Mãi đến trưa ngày 23/8, bà Giao gọi, vừa khóc vừa nói rằng trên mạng bảo bà sẽ về ở với ông vì ông được cho tiền. Sống với nhau 11 năm, ông Ba Minh biết bà Giao ở với mình là tình cảm chân thành, không vụ lợi. Ông mong mọi người không nặng lời với bà.

Ông Ba Minh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có 2 người con trai.

Cũng theo ông Ba Minh, trong cuộc điện thoại, bà Giao nói đi mượn điện thoại để gọi cho ông. Bà kể đang đợi con gái ở Trung Quốc về sẽ mua cho bà chiếc điện thoại mới, khi đó bà sẽ liên lạc với ông thường xuyên hơn. Nói về cuộc sống của mình trước khi gặp bà Giao, ông Ba Minh cho biết ông từng lập gia đình, có 2 người con trai. Vợ chồng ông chia tay khi con trai út 10 tuổi. Sau đó, ông lên TP.HCM làm công nhân ở các công trình xây dựng.

Khi quyết định đưa bà Giao về chung sống, ông Ba Minh thuê nhà trọ để ở. Hàng ngày, ông đi làm, còn bà lo cơm nước, dọn dẹp. Khi công trình hoàn tất, ông Ba Minh lại đưa bà Giao đi tiếp những dự án khác, ông làm phụ hồ còn bà theo giúp công việc lặt vặt. Mỗi ngày, họ kiếm được tổng cộng 700.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống và có chút dành dụm.

Các em vợ cũ giúp đỡ rất nhiều

Đến năm 2021, ông Ba Minh sức khỏe yếu hơn nên đã cùng bà Giao về Long An cũ (nay sáp nhập vào Tây Ninh) làm nghề chăm sóc, coi vườn thuê. Tiếp đó, ông bà đưa bà về quê ở An Giang cất nhà ở, nhưng được 2 năm thì bị sạt lở mất nhà. Lúc này, con trai của ông Ba Minh bảo ông dọn về quê vợ cũ của ông ở Đồng Tháp sinh sống.

Ông Minh cho biết, người vợ cũ đã có gia đình riêng và không ý kiến gì về việc ông sống với bà Giao. Các em vợ cũ cũng giúp đỡ ông rất nhiều trong cuộc sống.

Bà Giao tại quê nhà. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Ba Minh kể thêm, vợ cũ của ông đã có gia đình riêng, và không ý kiến gì về việc ông sống cùng bà Giao. Những người em vợ cũ cũng giúp đỡ ông rất nhiều trong cuộc sống. Khi ông Ba Minh đưa bà Giao về quê vợ cũ sinh sống, người em vợ cũ thương hoàn cảnh khó khăn của ông nên đã bán lại cho ông căn nhà nhỏ, rộng 10m2 với giá 15 triệu đồng để ông ở tạm. Khi về Đồng Tháp, ông Ba Minh và bà Giao mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Từ khi và Giao về quê, ông Ba Minh rất buồn, nhớ bà nhiều. Ông cũng không dám bắt xe ra quê gặp bà vì không biết lấy tư cách gì để gặp?

Trước đó, liên quan đến câu chuyện của bà Giao, trao đổi trên báo Dân Việt, bà Lê Thị Tuyết Sương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã tới thăm hỏi, động viên bà Thái Thị Giao - người trở về sau 29 năm lưu lạc. Bà Giao quê gốc ở xã Quỳnh Anh nhưng lấy chồng về ở xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An. Ngày bà rời đi cũng từ xã Nghĩa Thọ.

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Thọ cũng cho biết, thời gian qua, có nhiều thông tin, dư luận trái chiều về câu chuyện của bà Giao. Trong đó, có chi tiết người phụ nữ này "lạc mất" con gái trong quá trình "chạy trốn" là chưa chính xác. 4 người con của bà đều được chồng bà nuôi lỡn, trưởng thành và đều đã lập gia đình. Người phụ nữ lúc nhớ, lúc quên nên có một số thông tin chưa chính xác về quá khứ.