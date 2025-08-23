Dàn YouTuber, TikToker tràn xuống nhà chú Ba Minh (Đồng Tháp) sau câu chuyện tình lấy nước mắt

Thời gian gần đây, câu chuyện như phim của chú Ba Minh (Đồng Tháp) và cô Thái Thị Giao (Nghệ An) nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Gần 30 năm trước, cô Giao rời khỏi gia đình lưu lạc vào miền Nam sống vì bị chồng bạo hành. Tại đây cô Giao gặp chú Minh và cả hai chung sống nương tựa vào nhau.

Khoảng 10 năm trở lại đây, chú Minh và cô Giao đi bán vé số ở Đồng Tháp. Câu chuyện được biết đến khi một YouTuber chia sẻ câu chuyện lên MXH và con trai cô Giao nhận ra mẹ. Tháng 8/2025, con trai cô vào Đồng Tháp đón mẹ về quê đoàn tụ gia đình. Khoảnh khắc chú Minh rơm rớm nước mắt khi đi vay tiền để mua 2 con gà mời cơm 2 mẹ con cô Giao nhưng chưa kịp đãi thì cả 2 đã rời đi viral trên MXH.

Khảnh khắc chú Ba Minh chứng kiến mẹ con cô Giao đoàn tụ (Ảnh cắt từ clip)

Và chỉ trong vài ngày, căn nhà của chú Ba Minh bỗng biến thành “trường quay” của giới YouTuber, TikToker,... Những người này tìm về quay clip, livestream và tung lên các nền tảng MXH. Sau sự cảm động, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu những người tìm đến có thật sự vì tình người hay chỉ vì view, vì like?

Trong loạt ảnh các YouTuber, TikToker về nhà chú Minh đang được chia sẻ lên mạng, netizen không khỏi bất ngờ khi thấy căn nhà bị “bao vây” bởi ống kính máy ảnh và điện thoại. Nhiều người chen chúc nhau, cố vươn điện thoại vào nhà để quay chú Minh, thậm chí quay hẳn vào trong nhà.

Từ một người bình thường, chú Ba Minh bỗng bị cuốn vào vòng xoáy chú ý ngoài sức tưởng tượng. Những cuộc hỏi han, quay cận cảnh căn bếp, mâm cơm, góc nhà… những nơi riêng tư của chú nhất đều bị tung lên MXH.

YouTuber, TikToker "bao vây" căn nhà ọp ẹp của chú Minh (Ảnh: MXH)

Các clip của chú Minh - cô Giao được chia sẻ với tiêu đề giật gân trên MXH

Phía dưới những khoảnh khắc này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bất bình, cho rằng hành động mang xu hướng xâm phạm đời tư này: “Vì view mà đến. Ồ ạt một thời gian là hết”, “Chú hiền mà chú gặp phiền quá trời”, “Cho chú Minh sự bình yên đi mọi người!”, “Trả lại cuộc sống bình yên cho chú đi”, “Quá buồn! Kêu thương chú mà làm vậy đó, không để chú được nghỉ ngơi”,....

Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy ấm lòng khi chú ba Minh được giúp đỡ, song việc có quá nhiều người tìm đến nhà chú, đặt những câu hỏi thiếu tế nhị và quay chụp đăng lên mạng để kiếm view khiến họ dần cảm thấy không còn muốn theo dõi thêm.

Thực tế, câu chuyện của chú Minh - cô Giao được lan tỏa mạnh mẽ một phần là nhờ các nhà sáng tạo nội dung song, khi lượng thông tin tràn ngập, clip làm nội dung về 2 nhân vật này trên MXH đâu cũng thấy, thì câu chuyện có thể sẽ rẽ theo 1 chiều hướng khác. Đã có nhiều câu chuyện tương tự về việc những cá nhân bình thường được đẩy lên thành hiện tượng mạng, chuyện đời tư bị thêm thắt những tình tiết sai sự thật nhằm câu view, câu like ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, đời sống thật của những người trong cuộc.