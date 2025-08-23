Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tha thiết kêu gọi người dân không làm điều này khi đi xem diễu binh

23-08-2025 - 18:45 PM | Sống

Một lời nhắc nhở đặc biệt từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang được lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội sau buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8.

Vừa mới đây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bất ngờ đăng tải một bài viết liên quan đến việc người dân đi xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 21/8 vừa qua. Đáng chú ý, trong bài đăng này, ban quản lý di tích đã tha thiết kêu gọi người dân không thực hiện một hành động thiếu ý thức khi đi xem diễu binh.

Bài đăng trên fanpage của Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Thái Học là một trong những điểm tập trung đông đảo người dân theo dõi diễu binh, diễu hành. Trên tuyến đường này, có một đoạn chạy ngang qua khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo những hình ảnh được chính trang fanpage của Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi lại, trong buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 21/8 vừa qua, một số người dân đã trèo qua hàng rào, xâm phạm vào khuôn viên di tích, bám và trèo lên bờ tường cổ, thậm chí làm gãy cây xanh trong khuôn viên. Những hành động này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình di tích mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người tham gia.

Hình ảnh nhiều người trèo tường, xâm phạm khuôn viên di tích (Ảnh: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám)

Chính vì vậy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đưa ra lời kêu gọi "không xâm phạm, không trèo rào, không làm tổn hại di sản", đồng thời mong muốn người dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ một trong những di sản văn hóa quý giá bậc nhất của dân tộc.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận thể hiện sự đồng tình, lên án hành động thiếu ý thức và kêu gọi mọi người nâng cao ý thức khi tham gia sự kiện đông người, đặc biệt là tại các khu di tích lịch sử.

Nhiều người lên án hành động thiếu ý thức này

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là niềm tự hào của Thủ đô mà còn là biểu tượng văn hóa nghìn năm của dân tộc. Bởi vậy, giữ gìn và bảo vệ nơi đây không chỉ là trách nhiệm của ban quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Thế nên trong các buổi xem diễu binh tiếp theo, rất cần sự ý thức của người dân đi xem để bảo vệ cảnh quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và các di tích, công trình công cộng nói chung.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

