Chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng cho người lạ trùng tên V.T.B, người phụ nữ có cái kết vỡ òa

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sự việc bắt nguồn vào ngày 12/2/2026, khi chị H.T.T (sinh năm 1993, trú tại Thái Nguyên) thực hiện thao tác chuyển số tiền 100.200.000 đồng qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Người nhận dự kiến của chị là một người tên V.T.B (sinh năm 1980, trú tại Thái Nguyên).

Tuy nhiên, do sơ suất trong lúc đối chiếu thông tin, số tiền lớn này lại được chuyển thẳng vào tài khoản của một cá nhân khác cũng mang tên V.T.B (sinh năm 2006, ngụ tại tỉnh Hưng Yên). Ngay khi phát hiện sự nhầm lẫn tai hại này, chị T. rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang và lập tức làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng với hy vọng tìm lại được tài sản.

Cán bộ Công an xã Thường Tín hỗ trợ người dân nhận lại số tiền do chuyển nhầm

Đến ngày 28/2/2026, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Thường Tín đã khẩn trương vào cuộc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh lịch sử giao dịch, truy xuất nhân thân của chủ tài khoản nhận tiền và chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, giải thích và vận động người nhận chuyển nhầm ở Hưng Yên hoàn trả lại số tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ sự làm việc hiệu quả và vai trò cầu nối của cơ quan công an, hai bên đã thuận lợi đối chiếu thông tin và thực hiện thành công việc hoàn trả. Cầm lại trọn vẹn hơn 100 triệu đồng trên tay, chị T. đã xúc động viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thường Tín vì đã hết lòng hỗ trợ người dân lấy lại tài sản.