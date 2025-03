Chuyên sản xuất robot hút bụi, thiết bị lau dọn nhà cửa, 'đế chế' tỷ USD Ecovacs đang vươn lên ra sao?

Thị trường robot hút bụi toàn cầu được dự báo sẽ đạt giá trị 12 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng CAGR 10,3% từ 2024 đến 2033.

Trong số những ông lớn đang có mặt trên thị trường, Ecovacs được xem là một trong những cái tên có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất. Theo IDC, Ecovacs nằm trong top 5 thương hiệu robot hút bụi thông minh toàn cầu vào năm 2023, với thị phần tăng từ 7% năm 2014 lên 17% năm 2020. Tineco, dù mới gia nhập thị trường với thương hiệu riêng từ năm 2018, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại Mỹ và châu Âu.

Chuyến tham quan gần đây đến đại bản doanh của Ecovacs và Tineco tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, đã hé lộ quy mô và tầm nhìn chiến lược của hai thương hiệu này.

Tăng trưởng doanh số và doanh thu ấn tượng

Ecovacs Robotics, được thành lập bởi Qian Dongqi vào năm 1998 với tên gọi ban đầu là Công ty Thiết bị Điện Taiyikai, khởi đầu như một nhà sản xuất OEM cho các thương hiệu lớn như Philips và Panasonic. Đến năm 2006, công ty đạt doanh thu hàng năm 1 tỷ USD từ hoạt động OEM, trước khi Qian Dongqi quyết định thành lập thương hiệu Ecovacs và ra mắt robot hút bụi Deebot đầu tiên vào năm 2008.

Một số sản phẩm robot hút bụi của Ecovacs Robotics.

Hơn một thập kỷ sau, Ecovacs đã trở thành công ty sản xuất thiết bị lau dọn lớn nhất Trung Quốc với doanh thu 2,1 tỷ USD vào năm 2023, sở hữu 10.000 nhân sự và 800 công ty trong chuỗi cung ứng.

Trong nửa đầu năm 2024, Ecovacs tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng: doanh thu ở nước ngoài chiếm 38,3% tổng doanh thu, với mức tăng 185,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 252,1%.

Thị trường châu Âu là điểm sáng với mức tăng trưởng doanh thu 42,6%. Dòng sản phẩm robot hút bụi cao cấp WINBOT ghi nhận tăng trưởng doanh thu 273,2%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm thông minh, cao cấp. Với 17 triệu sản phẩm đã bán tại hơn 170 quốc gia, Ecovacs hiện dẫn đầu thị phần tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Việt Nam (trên 40%), Úc, Ấn Độ và Pháp.

Trong khi đó, Tineco được thành lập vào năm 2018, tập trung vào các sản phẩm máy hút bụi và lau sàn cầm tay không dây. Dù ra đời muộn hơn, Tineco nhanh chóng tạo dấu ấn với sản phẩm Pure One vào năm 2019, và bùng nổ với dòng Floor One ra mắt năm 2020 – máy lau sàn khô ướt đầu tiên của hãng. Floor One đã giúp Tineco trở thành thương hiệu máy lau sàn khô ướt dẫn đầu thị trường toàn cầu, thống trị tại nhiều quốc gia phương Tây.

Theo các báo cáo ngành, Tineco đạt doanh thu toàn cầu vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2022, với mức tăng trưởng doanh số 150% tại thị trường Mỹ trong cùng năm, nhờ chiến lược giá cạnh tranh và sản phẩm sáng tạo.

Tineco Floor One S9 Artist - sản phẩm được bán tại Việt Nam cách đây chưa lâu với giá 13,9 triệu đồng.

Các sản phẩm của Tineco nổi bật với công nghệ tiên tiến như cảm biến iLoop tự điều chỉnh lực hút và nước theo độ bẩn, chổi lau tự làm sạch liên tục, và chế độ sấy khô giẻ nhanh. Sản phẩm mới nhất, S9 Steam, có khả năng lau sàn bằng hơi nước nóng, dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam trong vài tháng tới.

Ngoài ra, Tineco còn phát triển các sản phẩm đa dạng như máy lau sàn tự động cấp thoát nước, robot nấu ăn, lò hấp nướng đa năng và thiết bị làm tóc, hướng đến việc giải phóng sức lao động của người dùng.

Đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D)

Cả Ecovacs và Tineco đều đặt trọng tâm vào R&D để duy trì lợi thế cạnh tranh. Ecovacs đã đầu tư mạnh mẽ vào R&D, với chi phí tăng từ 549 triệu nhân dân tệ (76 triệu USD) năm 2021 lên 877 triệu nhân dân tệ (121 triệu USD) năm 2023. Tính đến cuối năm 2023, công ty sở hữu 2.072 bằng sáng chế, trong đó có 700 bằng sáng chế phát minh.

Trong nửa đầu năm 2024, chi phí R&D của Ecovacs đạt 63,2 triệu USD, tăng 157,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự đầu tư này đã giúp Ecovacs tiên phong trong nhiều công nghệ, như robot tích hợp hút bụi và lau sàn, robot có cảm biến lidar ẩn, và công nghệ Blast mới trên các dòng DEEBOT T50 Max và X9, kết hợp động cơ mô-men xoắn cao 100W và pin SuperBoost để cải thiện hiệu quả hút bụi.

Bên trong một phòng thử nghiệm sản phẩm của Ecovacs tại trụ sở chính, nơi hãng đang thử nghiệm mẫu robot cắt cỏ cho một số thị trường nước ngoài.

Tineco cũng không kém cạnh với các công nghệ đột phá như cảm biến iLoop và chổi lau tự làm sạch. Chuyến tham quan nhà máy tại Tô Châu cho thấy Tineco đang phát triển các sản phẩm tiên tiến như máy lau sàn tự động cấp thoát nước, tương tự các robot của Ecovacs, và robot nấu ăn tự động, có khả năng gợi ý công thức, phân bổ gia vị và tự vệ sinh sau khi nấu.

Thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế

Thị trường nước ngoài là trọng tâm chiến lược của cả Ecovacs và Tineco. Ecovacs đã có mặt tại hơn 170 quốc gia, với doanh thu ở nước ngoài tăng 47% trong quý 3/2023. Việc mở văn phòng tại Singapore vào tháng 11/2023 đã giúp Ecovacs tăng cường sự hiện diện tại Đông Nam Á, nơi thị trường thiết bị gia dụng thông minh dự kiến tăng trưởng với tốc độ CAGR 22,0% từ 2023 đến 2030. Hãng hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon và Lazada, đồng thời phát triển kênh bán hàng trực tiếp (DTC) để tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Tineco tập trung mạnh vào các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, với các sản phẩm có mặt tại Walmart, Best Buy và Amazon. Sự linh hoạt trong chiến lược phân phối đã giúp Tineco chiếm lĩnh thị phần tại các thị trường phương Tây, nơi người tiêu dùng ưa chuộng các thiết bị làm sạch đa năng và tiện lợi.

Ông David Cheng Qian - Phó Chủ tịch kiêm CEO của Ecovacs trong buổi khai trương văn phòng đại diện tại Singapore.

Nói về tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Ecovacs, ông David Cheng Qian, Phó Chủ tịch kiêm CEO của Ecovacs cho hay "nếu chúng tôi làm mọi thứ dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng và sự phát triển của ngành, chúng tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt toàn bộ ngành công nghiệp đạt được những đỉnh cao mới".

Tầm nhìn của ông về việc đưa robot vào mọi gia đình trên thế giới đang dần trở thành hiện thực, với 28 triệu hộ gia đình đã sử dụng sản phẩm của Ecovacs.