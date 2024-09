Chuyến tàu đi 5.000km chỉ mất hơn 1,8 triệu đồng: Hành khách được "du hành" không gian, thời gian, thưởng thức cảnh quan ngoạn mục

Xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, cũng đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng cao. Nhu cầu của người không chỉ đơn giản là ăn no mặc ấm mà còn muốn đi ra ngoài thế giới khám phá, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Chính vì như vậy, sau khi có cuộc sống ổn định, càng nhiều người thích đi du lịch.

Đi du lịch không chỉ là mở mang tầm nhìn, mà còn giúp ta hiểu biết thêm nhiều kiến thức thú vị hơn. Để đáp ứng nhu cầu này của người dân, Trung Quốc có một chuyến tàu rất đặc biệt.

Ảnh minh họa

Chuyến tàu mang tên Z264 điểm xuất phát bắt đầu từ Quảng Châu và điểm kết thúc là Lhasa (Tây Tạng). Hành trình tàu đi qua ga Tanggula ở độ cao 5.072 mét so với mực nước biển. Do đó, có người bị say độ cao nên cẩn thận khi đi tàu.

Ngoài ra, Z264 còn đi qua tỉnh Thanh Hải, Hồ Nam, Thiểm Tây, Hồ Bắc. Đây cũng là lí do, các hành khách sẽ được thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp bốn mùa của cảnh quan thiên nhiên.

Z264 là một trong những chuyến tàu kéo dài 4980 km, bắt đầu từ Quảng Châu tới Tây Tạng (Trugn Quốc). Vì thế, có rất nhiều hành khách rất thích thú.

Theo thống kê, mỗi ngày, khoảng 2000 khách du lịch đến thành phố linh thiêng Lhasa (Tây Tạng) từ các thành phố khác nhau trên khắp Trung Quốc. Lý do đầu tiên là để trải nghiệm kỳ quan kỹ thuật thế giới đã tạo ra 9 kỷ lục thế giới phi thường: đường sắt cao nhất - 5072m, ga đường sắt cao nhất - 5072m, đường sắt cao nguyên dài nhất -1976kkm, cầu đường sắt dài nhất - 11,7km, đường hầm cao nguyên dài nhất trong băng vĩnh cửu - 1686m. Đồng thời, du khách có thể khám phá, tìm hiểu cách các kỹ sư vượt qua 3 thách thức kỹ thuật lớn nhất trong quá trình xây dựng Đường sắt Qinghai Tây Tạng: đất đóng băng trên diện rộng, bệnh độ cao và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chuyến tàu đi qua 4980km, hành khách sẽ ở trên tàu khoảng 40 tiếng đồng hồ nên việc ăn uống trên tàu là thiết yếu

Không gian trên tàu trang nhã, lịch sự. Ảnh: 123 Go Asia

Bạn có thể lựa chọn vé ghế ngồi hoặc giường nằm

Lý do thứ 2 là du khách có cơ hội tận hưởng cảnh quan cao nguyên ngoạn mục dọc theo tuyến đường sắt - hồ muối khổng lồ Qinghai và Qarhan, Khu vực đồi núi Hoh Xil rộng lớn và bí ẩn, Cao nguyên Elf của Qinghai Tây Tạng - Linh dương Tây Tạng, Núi thống trị Tanggula, Blue Diamond - Hồ Tsonag….Chuyến tàu di chuyển qua nhiều địa hình, cảnh quan từ đồng bằng đến cao nguyên, từ cảnh quan ôn đới đến nhiệt đới. Du khách đi tàu Z264 sẽ được trải nghiệm cảm giác giống như là một người du hành thời gian và không gian.

Hành khách được tận hưởng những cảnh quan ngoạn mục

Trải nghiệm du lịch bằng đường sắt tới Tây Tạng rất khác biệt và đáng thử

Theo website 123 Go Aisa, giá vé của tàu Z264 dao động từ 1,8 triệu đồng cho vé ghế ngồi, 3,5 triệu đồng cho vé giường cứng, và 5,9 triệu đồng cho vé giường mềm. Với mức giá không quá cao, du khách có thể trải nghiệm một chuyến đầu đặc biệt, tận hưởng vẻ đẹp sông núi, cây hoa, thành phố cho đến nông thôn có một không hai.

Có lẽ rằng, khi đi tàu nhiều người sẽ sợ 2 điều. Một là tàu quá nhiều người, hai là sẽ sợ ngồi lâu. Tuy nhiên, chuyến tàu này lại có cả 2 nhược điểm như vậy. Toàn bộ hành trình đi sẽ mất nhiều thời gian. Hơn nữa vì giá vẻ khá phải chăng nên hành khách trên tàu khá đông đúc. Ngoài ra, nếu bạn có thể chất không tốt, khi đi qua độ cao 5.000 mét bạn sẽ dễ bị say. Nếu trước khi quyết định đi, mọi người nên chuẩn bị cẩn thận, bảo đảm tình trạng sức khỏe bản thân.

Điểm đến của tàu Z264 là Tây Tạng hùng vĩ và nhiều điều thú vị

Tất cả những lý do trên, chuyến tàu Z264 được mệnh danh là chuyến tàu nội quốc đi qua những phong cảnh chữa lành nhất. Tuy nhiên, có rất ít hành khách trải nghiệm cả chuyến đi. Nếu như bạn là người thích đi đu lịch, thích thử thách bản thân, tự tin vào sức khỏe của mình thì có thể đặt một vé để có những trải nghiệm khó quên nhé!

(Nguồn 163.com, Ảnh: Tổng hợp)