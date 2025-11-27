Chuyển tiền quốc tế thời 4.0: VPBank mở rộng phương thức chuyển tiền cho khách hàng

Trước đây, việc chuyển tiền đi du học hay thanh toán các chi phí hoặc chuyển trợ cấp, định cư cho thân nhân ở nước ngoài khá phức tạp và nhiều thủ tục, thì nay chỉ cần một thiết bị di động có cài ứng dụng VPBank NEO, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch quốc tế an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn chủ động.

Tiện ích bứt phá trong mùa cao điểm chuyển tiền quốc tế

Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu chuyển tiền quốc tế tăng mạnh, từ học phí du học, viện phí chữa bệnh, đến thanh toán dịch vụ và thăm thân ở nước ngoài. Bắt nhịp xu hướng số hóa ngân hàng và mong muốn mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, VPBank đã tiên phong nâng cấp toàn diện dịch vụ chuyển tiền quốc tế với mọi mục đích trên ứng dụng VPBank NEO, giúp người dùng thực hiện mọi giao dịch xuyên biên giới chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trước đây, để chuyển tiền ra nước ngoài, khách hàng thường phải đến trực tiếp chi nhánh, chuẩn bị nhiều giấy tờ và mất thời gian chờ đợi. Giờ đây, với tính năng chuyển tiền quốc tế của VPBank, toàn bộ quy trình đã được số hóa hoàn toàn: từ khâu tạo lệnh, khai báo thông tin, tải chứng từ, cho tới theo dõi trạng thái giao dịch - tất cả đều có thể thực hiện ngay trên ứng dụng VPBank NEO, bất kể khách hàng đang ở đâu.

Đặc biệt, VPBank hiện là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam cho phép khách hàng chuyển tiền quốc tế trực tuyến với 14 mục đích giao dịch đa dạng, mở rộng đáng kể so với giới hạn 3 mục đích trước đây. Việc mở rộng này giúp loại bỏ nhiều rào cản từng khiến khách hàng gặp khó khi chuyển tiền quốc tế thông qua ngân hàng, đồng thời mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho ba nhóm khách hàng gồm người cư trú, người không cư trú và người nước ngoài, cả trên ứng dụng VPBank NEO lẫn tại quầy giao dịch.

Đối với người Việt cư trú trong nước, khách hàng có thể thực hiện toàn bộ các giao dịch từ chuyển học phí, sinh hoạt phí du học, du lịch, thăm viếng, đến chuyển tiền trợ cấp, định cư cho thân nhân ở nước ngoài. Với người nước ngoài hoặc người Việt Nam không cư trú, ứng dụng cũng cho phép chuyển các khoản thu nhập hợp pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam - mọi thứ đều diễn ra trực tuyến, nhanh chóng, bảo mật tuyệt đối.

Đây chính là bước tiến thể hiện rõ vị thế tiên phong và năng lực công nghệ vượt trội của VPBank trong việc đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân.

Tối ưu trải nghiệm, khẳng định vị thế ngân hàng top đầu chuyển đổi số

Không chỉ mở rộng lên 14 mục đích chuyển tiền quốc tế - bao phủ gần như toàn bộ các nhu cầu hợp pháp về thanh toán, đầu tư và chi trả quốc tế, VPBank còn tạo sự khác biệt trên thị trường bằng tốc độ, chi phí và trải nghiệm vượt trội.

Khách hàng được miễn phí tư vấn từ chuyên viên ngoại hối trong suốt quá trình giao dịch, đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện chính xác và phù hợp quy định. Hạn mức chuyển tiền được tối đa hóa linh hoạt, cùng tỷ giá ưu đãi trên mọi biên độ, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí. Các chính sách bán ngoại tệ cũng thiết kế linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể, đi kèm nguồn ngoại tệ đa dạng (USD, CAD, AUD, EUR, JPY…), luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh.

Đặc biệt, thời gian nhận tiền chỉ từ 1-2 ngày, toàn bộ quy trình giao dịch được thực hiện trực tuyến trên VPBank NEO hoặc tại quầy với thủ tục tinh gọn, an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Cùng với đó, VPBank đang có kế hoạch triển khai chương trình "Chuyển tiền Quốc tế - Kết nối toàn cầu", tặng 100% phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng khi giao dịch tại gần 300 chi nhánh trên toàn quốc và trực tuyến qua VPBank NEO. Chính sách này không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn khẳng định nỗ lực của VPBank trong việc giúp khách hàng Việt tiếp cận dịch vụ ngân hàng quốc tế với chi phí tối ưu nhất.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Việc nâng cấp tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân với mục tiêu giúp khách hàng có thể thực hiện mọi nhu cầu tài chính mọi lúc, mọi nơi."

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và di chuyển quốc tế ngày càng sôi động, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tài chính của người Việt. Với việc tiên phong mở rộng và số hóa toàn bộ quy trình chuyển tiền quốc tế, VPBank đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp khách hàng dễ dàng kết nối tài chính với thế giới.

Sự thay đổi này cũng là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn của VPBank - trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng, tiên phong trong số hóa trải nghiệm tài chính cá nhân, đồng thời góp phần thúc đẩy dòng chảy giao thương, học tập và kết nối toàn cầu của người Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/dich-vu-ca-nhan/dich-vu-chuyen-tien-quoc-te