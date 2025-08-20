CII hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi, thu về 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho cho 155 nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 1.998,7 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của công ty.

Ảnh minh họa

Theo số liệu ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, tổng nợ phải trả của CII đang ở mức gần 27.373,8 tỷ đồng. Sau đợt chào bán trái phiếu nêu trên (tính đến ngày 18/8/2025), tổng nợ của CII tăng lên mức hơn 28.194,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,42 lần lên 2,49 lần.

Trong một diễn biến khác, mới đây CII đã có văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, CII đã nhận được công văn số 1212/SGDHCM-GS ngày 13/8/2025 của HoSE về việc đề nghị công bố thông tin liên quan đến cổ phiếu tăng trần trong 5 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 7/8/2025 đến 13/8/2025.

Liên quan đến nội dung này, phía CII giải trình rằng việc giá cổ phiếu tăng trần trong giai đoạn trên là diễn biến khách quan theo cung - cầu của thị trường chứng khoán.

Hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch đã đề ra, không có sự thay đổi hoặc biến động bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời, CII cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật và của HoSE.

Trước đó, ngày 6/8/2025 vừa qua, CII đã phân phối hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.



