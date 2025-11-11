CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

Mở rộng mục đích vay, nâng hạn mức lên tới 500 triệu đồng

Ra mắt hồi tháng 07/2025, sản phẩm vay trực tuyến kết nối giữa ngân hàng CIMB Việt Nam và DNSE đã được đông đảo khách hàng đón nhận nhờ sự tiện lợi và linh hoạt. Hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, sản phẩm này tiếp tục được nâng cấp, không chỉ mở rộng mục đích vay tiêu dùng sang các nhu cầu vốn đa dạng hơn, mà còn nâng hạn mức vay lên tới 500 triệu đồng, giúp khách hàng có thêm nguồn lực tài chính.

Việc nâng cấp này cũng góp phần hoàn thiện giải pháp tài chính số toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng phong phú của nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư cá nhân trẻ, ưa thích sự linh hoạt và nhanh chóng.

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là quy trình duyệt vay được số hoá và đơn giản hoá. Người dùng có thể dễ dàng đăng ký ngay trên ứng dụng Entrade X by DNSE tại mục "Liên kết CIMBBank". Chỉ với vài thao tác đơn giản, cùng sự trợ giúp và tư vấn trực tiếp bởi nhân viên ngân hàng CIMB Việt Nam và DNSE, khoản vay được xét duyệt nhanh chóng, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Đặc biệt, sản phẩm còn sở hữu lãi suất cạnh tranh chỉ 13,5%/năm và kỳ hạn trả linh hoạt lên tới 90 ngày.

Bà Lê Hiền Trang - Đại diện Ngân hàng CIMB Việt Nam chia sẻ: "CIMB hiểu rằng khách hàng luôn có nhiều mục tiêu tài chính khác nhau, trong đó đầu tư là một nhu cầu ngày càng phổ biến. Thông qua lần hợp tác nâng cấp này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để từ đó nắm bắt cơ hội thị trường, tối ưu dòng tiền và tận hưởng trải nghiệm giao dịch liền mạch trên các nền tảng số."

Giải pháp tài chính linh hoạt cho các nhà đầu tư

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận hơn 11 triệu tài khoản giao dịch, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm áp đảo hơn 99%. Điều này cho thấy họ có sức ảnh hưởng ngày càng lớn đến thị trường.

Để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu tài chính của nhóm khách hàng này, việc nâng cấp sản phẩm vay trực tuyến của CIMB trên nền tảng DNSE với hạn mức lên tới 500 triệu đồng mang đến cho nhà đầu tư giải pháp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, đồng thời duy trì kế hoạch tài chính cá nhân bền vững và mở rộng cơ hội sinh lời một cách an toàn, ổn định hơn.

Theo đó, CIMB Việt Nam cam kết cung ứng nguồn vốn ổn định và tối ưu hóa hệ thống vận hành nhằm rút ngắn quy trình cấp vốn cho khách hàng. Về phía DNSE, thế mạnh công nghệ được phát huy tối đa để xây dựng trải nghiệm "một chạm đa nền tảng". Nhà đầu tư có thể liên kết trực tiếp tài khoản chứng khoán tại DNSE với dịch vụ của ngân hàng CIMB Việt Nam, từ đó dễ dàng quản lý dòng tiền, đồng thời tận dụng các tiện ích ngân hàng cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

Điều này mang lại sự minh bạch và chủ động trong việc kiểm soát tài chính. Khách hàng vừa có thể sử dụng nguồn vốn vay để nắm bắt cơ hội đầu tư, vừa cân đối chi tiêu hằng ngày, mà không cần phải duy trì nhiều kênh tài chính rời rạc.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE chia sẻ: "Dù chỉ mới ra mắt một thời gian ngắn, sản phẩm cho vay của CIMB trên nền tảng Entrade X by DNSE đã thu hút lượng khách hàng tham gia tích cực. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, chúng tôi nâng cấp sản phẩm và kỳ vọng với hạn mức vay cao hơn, sản phẩm sẽ tiếp cận được thêm nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, khi thị trường chứng khoán đang tiếp tục có triển vọng bứt phá trong thời gian tới, sản phẩm này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư, giúp họ chủ động nguồn vốn, nắm bắt kịp thời cơ hội trên thị trường."

Sự kết hợp giữa năng lực tài chính và thế mạnh công nghệ của hai thương hiệu tiên phong hứa hẹn mở ra cho nhà đầu tư cá nhân lựa chọn mới: dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, chủ động quản lý tài chính và mở rộng cơ hội gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vay trực tuyến của CIMB trên nền tảng DNSE, vui lòng truy cập: Link