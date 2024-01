CLB thu ngân sách 100.000 tỷ thay đổi ra sao trong năm 2023?

TP. HCM

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP. HCM, thu NSNN năm 2023 của TP. HCM đạt 446.545 tỷ đồng, tương đương 95,07% dự toán. Trong đó thu nội địa (gồm cả dầu thô) 325.963 tỷ đồng, đạt 100,74% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế đạt 190.703 tỷ đồng, đạt 98,22% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 120.555 tỷ đồng, đạt 82,69% dự toán.

Hà Nội

Theo Sở Tài chính TP. Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố năm 2023 đạt 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu phát sinh trên địa bàn đạt 23.964 tỷ đồng, đạt 88,8% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ dầu thô 4.529 tỷ đồng, đạt 215,7% dự toán, tăng 56,2%; thu nội địa 376.536 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 26,1%.

Hải Phòng

Đến hết ngày 31/12/2023, kết quả thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 103.619 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 135,66% so với dự toán Trung ương giao và bằng 100% dự toán HĐND; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58.000 tỷ đồng.



Cùng với TP. HCM và Hà Nội, Hải Phòng cũng là một trong những địa phương có số thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng.





Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng thu NSNN năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 95.067 tỷ đồng, đạt 107,31% dự toán. Trong đó, thu từ dầu khí 36.400 tỷ đồng, đạt 152,3% dự toán, bằng 78,27% so với năm 2022; thu thuế xuất, nhập khẩu 18.000 tỷ đồng, đạt 82,95% dự toán, bằng 88,38% so với năm 2022; thu ngân sách nội địa 40.667 tỷ đồng, đạt 94,59% dự toán và bằng 89,97% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách địa phương 29.611,92 tỷ đồng, đạt 96,1% dự toán, bằng 94,2% so với năm 2022.

Với số thu này, năm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thu ngân sách.

Bình Dương

Tổng thu NSNN ước đạt 73.257,6 tỷ đồng, đạt 98,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước 68.712,2 tỷ đồng, tăng 1,2% so với dự toán, tăng 2,8% so vớicùng kỳ năm 2022, trong đó: thu nội địa 52.712 tỷ đồng, tăng 10,5% so với dự toán,tăng 11,2 % so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 16.000 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán, bằng 82,1% so với cùng kỳ.

Trong tổng thu ngân sách, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 2.662 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 89% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 13.685 tỷ đồng, bằng 97% so với dự toán, bằng 94% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế tế ngoài quốc doanh 9.670 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ.

Đồng Nai

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ước cả năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 58.035 tỷ đồng, đạt 94% so với dự toán.

Quảng Ninh

Trong năm 2023 thu NSNN ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Thanh Hóa

Thu NSNN của Thanh Hóa ước đạt trên 41.920 tỷ đồng, vượt 18,6% dự toán; nhiều khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất, kinh doanh nói riêng được tập trung tháo gỡ, tạo động lực cho sự phát triển...

Hưng Yên

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước được 31.950 tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước được 28.328 tỷ đồng, đạt 155,5% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước được 3.622 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán.

Vĩnh Phúc

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ước đạt trên 31.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 25.998 tỷ đồng.