Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên

08-08-2025 - 22:18 PM | Lifestyle

Phản ứng của bà Phạm Kim Dung trước câu hỏi liên quan đến Thuỳ Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Chiều 8/8 diễn ra buổi họp báo công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73. Bên cạnh nhân vật chính thì sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung nhận sự chú ý không kém. Theo đó, khi được đặt câu hỏi về việc vụ việc của Hoa hậu Thuỳ Tiên có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty hay không, bà Phạm Kim Dung lập tức quay mặt sang hướng khác, di chuyển khỏi khu vực phỏng vấn mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. 

Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trước đó, Thuỳ Tiên từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của công ty, ghi dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động trong và ngoài nước. Sau khi Thuỳ Tiên bị bắt sau lùm xùm kẹo Kera, công ty quản lý của Thuỳ Tiên đưa ra thông cáo chấm dứt hợp đồng với nàng hậu.

Hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bà Phạm Kim Dung bỏ đi vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo những cuộc bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

Phản ứng của bà Phạm Kim Dung khi nghe câu hỏi về Hoa hậu Thuỳ Tiên

Đăng quang Miss Grand International 2021 và từng được mệnh danh là "hoa hậu quốc dân", Thuỳ Tiên ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động thiện nguyện trong lẫn ngoài nước, trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện. Thế nhưng, giữa tháng 5/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sau scandal, loạt hợp đồng quảng cáo và thương hiệu từng gắn bó với Thuỳ Tiên đều lặng lẽ rút lui, tìm gương mặt thay thế. Mới đây, dự án điện ảnh Chốt Đơn - bộ phim có sự tham gia của Thùy Tiên - bất ngờ công bố lịch ra rạp sau nhiều lần trì hoãn và những cảnh quay của Thuỳ Tiên được thay thế bằng công nghệ AI.

Hoa hậu Thuỳ Tiên còn bị công ty quản lý gắn bó suốt nhiều năm cắt hợp đồng chỉ sau 1 ngày thông tin cô bị bắt được công bố. Công ty khẳng định các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phân chia lợi nhuận giữa Thùy Tiên và các bên khác hoàn toàn là quyết định cá nhân của cô, không liên quan đến công ty. Việc chấm dứt hợp đồng được phía công ty cho biết là thủ tục pháp lý cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan Hoa hậu Thuỳ, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Động thái gây bàn tán của "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung

Đời sống và Pháp luật

