CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ

22-11-2025 - 13:18 PM | Xã hội

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã dầm mình trong mưa lũ, dỡ từng mái tôn, viên ngói để giải cứu người dân

Trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tổng lực để thực hiện cứu nạn, cứu hộ người dân ở khu vực phía Đông của tỉnh.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu người dân

Đơn vị đã thành lập 31 tổ công tác với gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ được điều động, cùng các phương tiện tổ chức giải cứu hàng trăm người dân giữa lũ dữ. Đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng ngàn người dân bị cô lập.

Mưa lũ trong những ngày qua khiến tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là các xã, phường phía Đông.

Theo thống kê sơ bộ đến tối 21-11, mưa, lũ đã khiến 35 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 5.300 tỉ đồng.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 2.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 3.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 4.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 5.

Cận cảnh cứu hộ Đắk Lắk giữa lũ dữ: Lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Ảnh 6.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

