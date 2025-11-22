Trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tổng lực để thực hiện cứu nạn, cứu hộ người dân ở khu vực phía Đông của tỉnh.

CLIP: Cận cảnh dỡ từng mái tôn, viên ngói cứu người dân trong lũ dữ





Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu người dân

Đơn vị đã thành lập 31 tổ công tác với gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ được điều động, cùng các phương tiện tổ chức giải cứu hàng trăm người dân giữa lũ dữ. Đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng ngàn người dân bị cô lập.

Mưa lũ trong những ngày qua khiến tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là các xã, phường phía Đông.

Theo thống kê sơ bộ đến tối 21-11, mưa, lũ đã khiến 35 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 5.300 tỉ đồng.