CLIP: Cháy chung cư P.H Nha Trang, 2 người tử vong

12-02-2026 - 21:05 PM | Xã hội

Sau khi đám cháy chung cư P.H Nha Trang dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong.

Tối 12-2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã dập tắt hoàn toàn đám cháy chung cư P.H Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, tại một căn hộ tại tầng 16, chung cư P.H Nha Trang bất ngờ xảy ra cháy lớn, khiến khói đen lan ra ngoài cửa sổ, bốc cao hàng chục mét.

Đám cháy tại chung cư xã hội khiến 2 người tử vong

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN - Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Cháy chung cư ở Nha Trang , 2 người tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Sau hơn 1 giờ dập lửa, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã dập tắt đám cháy

Cháy chung cư ở Nha Trang , 2 người tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đã được đưa đến hiện trường dập tắt đám cháy

Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua xác định ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 (1 nam, 1 nữ) trong vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã nhận định đám cháy khởi nguồn từ phòng ngủ của căn hộ và lan nhanh ra các khu vực khác do trong phòng có nhiều vật dụng dễ cháy.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu chung cư P.H Nha Trang xảy ra sự cố liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, vào tháng 5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại P.H Nha Trang – chủ đầu tư dự án – số tiền 98 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Kỳ Nam

Người lao động

