Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào buổi tối cùng ngày tại khu vực tập trung nhiều tàu thuyền.

Ngọn lửa xuất phát từ một ghe rồi nhanh chóng lan rộng sang các phương tiện neo đậu liền kề. Do các tàu cá thường buộc sát nhau, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như dầu, lưới, gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao hàng chục mét.





Phát hiện sự việc, người dân và ngư dân gần đó đã hô hoán, sử dụng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy, đồng thời báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Theo quan sát, ít nhất 3 tàu cá sát nhau bị bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều hướng dập lửa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.