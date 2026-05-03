Cảnh báo: Danh sách các điểm có khả năng ngập ở Hà Nội trong những giờ tới

Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng 2–4 giờ tiếp theo, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, độ sâu ngập phổ biến từ 0,10–0,30m, thời gian ngập khoảng 20–30 phút, một số điểm có thể ngập sâu hơn từ 0,20–0,40m.

Dưới đây là danh sách các khu vực, tuyến phố có nguy cơ ngập trong những giờ tới:

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1, đồng thời lưu ý mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu, đồng thời các đơn vị chức năng cần sẵn sàng phương án ứng phó để giảm thiểu ảnh hưởng trong đợt mưa này.

Bên cạnh cảnh báo ngập úng cục bộ, diễn biến thời tiết trong ngày 3/5 tại Hà Nội được dự báo khá phức tạp. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Thủ đô có mưa vừa, mưa to kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung nhiều vào sáng, chiều và đêm cùng ngày.

Nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 23–30 độ C, trời nhiều mây, gió chuyển hướng đông nam sang đông bắc từ trưa chiều, khiến nền nhiệt giảm nhẹ và cảm giác mát hơn so với những ngày trước.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, các cơn dông trong ngày 3/5 có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông và sinh hoạt ngoài trời.