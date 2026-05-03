Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo: Danh sách các điểm có khả năng ngập ở Hà Nội trong những giờ tới

Theo G.H | 03-05-2026 - 08:21 AM | Xã hội

Theo tin cảnh báo ngập lụt do Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ phát đi lúc 00h20 ngày 03/5/2026, khu vực thành phố Hà Nội đang có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và sẽ tiếp tục kéo dài trong vài giờ tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng 2–4 giờ tiếp theo, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, độ sâu ngập phổ biến từ 0,10–0,30m, thời gian ngập khoảng 20–30 phút, một số điểm có thể ngập sâu hơn từ 0,20–0,40m.

Dưới đây là danh sách các khu vực, tuyến phố có nguy cơ ngập trong những giờ tới:

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1, đồng thời lưu ý mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu, đồng thời các đơn vị chức năng cần sẵn sàng phương án ứng phó để giảm thiểu ảnh hưởng trong đợt mưa này.

Bên cạnh cảnh báo ngập úng cục bộ, diễn biến thời tiết trong ngày 3/5 tại Hà Nội được dự báo khá phức tạp. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Thủ đô có mưa vừa, mưa to kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung nhiều vào sáng, chiều và đêm cùng ngày.

Mưa đá ở nhiều nơi tại Hà Nội trong ngày 2/5

Nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 23–30 độ C, trời nhiều mây, gió chuyển hướng đông nam sang đông bắc từ trưa chiều, khiến nền nhiệt giảm nhẹ và cảm giác mát hơn so với những ngày trước.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, các cơn dông trong ngày 3/5 có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông và sinh hoạt ngoài trời.

Theo G.H

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
cảnh báo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc?

Vì sao mưa đá bất ngờ xảy ra ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc? Nổi bật

Ra quyết định khởi tố bác sĩ khoa cấp cứu Đặng Việt Phong và hàng chục người khác

Ra quyết định khởi tố bác sĩ khoa cấp cứu Đặng Việt Phong và hàng chục người khác

07:59 , 03/05/2026
Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa to

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa to

07:51 , 03/05/2026
Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

Ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong SN 2007

07:39 , 03/05/2026
Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc làm vỡ kính ô tô, thủng mái nhà

22:23 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên