Clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nữ nhân viên lớn tuổi phải viết và ký vào tờ giấy nhận tiền

01-10-2025 - 16:53 PM | Xã hội

Chủ nhà hàng này hiện còn bị nhiều tài khoản facebook tố đặt ra nhiều khoản trừ vô lý để quỵt tiền công của nhân viên.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước 2 đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ một nhà hàng ở Huế đang chửi bới, đe doạ một phụ nữ là nhân viên của quán. Theo nội dung của 2 đoạn clip, người phụ nữ này được cho là nhân viên tạp vụ của quán hải sản thuộc phường Thủy Xuân, TP. Huế. Người này khi nghỉ việc đã bị chủ quán trừ tiền lương vô lý nên nói chuyện với chủ quán, đề nghị trả đủ số tiền công.

Tuy nhiên, người đàn ông cùng một phụ nữ khác liên tục ép nhân viên lớn tuổi viết giấy biên nhận tiền. Hai người không ngừng sử dụng các từ ngữ khinh miệt, cười cợt và xúc phạm nhân viên. Nữ nhân viên tạp vụ đã bật khóc, nhiều lần đưa tay lên mặt lau nước mắt.

Clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nữ nhân viên lớn tuổi phải viết và ký vào tờ giấy nhận tiền- Ảnh 1.

 Hành vi của người đàn ông khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 1/10, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết sẽ xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến đoạn clip trên. "Sau khi nắm thông tin, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và xử lý vụ việc ngay", ông Hải cho biết.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

