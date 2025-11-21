Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CLIP: Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền

21-11-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Lực lượng chức năng và người dân đã dùng máy bay không người lái cứu 1 người dân bị lật thuyền, mắc kẹt giữa dòng nước dữ.

Trưa 21-11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

CLIP: Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền- Ảnh 1.

Dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người dân

Trước đó, vào chiều 20-11, ông Phạm Văn Trường (44 tuổi) và ông Hà Văn Anh (45 tuổi, cùng ngụ thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk (đoạn qua xã Ea Ô).

Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền đánh cá bị lật. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay, khi phát hiện ông Phạm Văn Trường đang bị mắc kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, người dân và công an xã đã dùng máy bay không người lái ứng cứu.

Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

CLIP: Dùng máy bay không người lái cứu 1 người bị lật thuyền

Theo Cao Nguyên

Người lao động

