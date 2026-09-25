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Clip gây sốc: Động cơ máy bay phụt tia lửa đỏ khi đang cất cánh ở Brazil, đường băng bị phong tỏa gần 2 tiếng

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Một máy bay của hãng hàng không Gol phải hủy chuyến tối 23/9 (giờ địa phương) sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình cất cánh tại Sân bay quốc tế Santa Genoveva ở Goiânia, Brazil.

Sự cố xảy ra với chuyến bay G3 1747, dự kiến khởi hành từ Goiânia đến Sân bay quốc tế Brasília. Đoạn video do hành khách ghi lại cho thấy tia lửa bất ngờ phát ra từ khu vực một động cơ khi máy bay đang cất cánh.

Theo Gol, sự cố xảy ra ở một trong các động cơ trong quá trình cất cánh khiến chuyến bay phải hủy. Hãng chưa công bố chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Hình ảnh sự việc được ghi lại

Gol cho biết toàn bộ hành khách đã xuống máy bay an toàn. Trong thông báo sau sự cố, hãng cho biết những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 400 của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Brazil (Anac) và được bố trí trên các chuyến bay tiếp theo của Gol. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm về tình trạng hiện tại của các hành khách, hãng không đưa ra phản hồi.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động tại Sân bay quốc tế Santa Genoveva. Theo đơn vị quản lý sân bay, đường băng bị phong tỏa từ 18h40 đến 20h17 để thực hiện các quy trình an toàn, bao gồm vệ sinh và kiểm tra.

Trong thời gian đường băng bị phong tỏa, 4 chuyến bay có điểm đến Goiânia phải chuyển hướng đến Brasília. Hoạt động tại sân bay được nối lại sau khi các quy trình an toàn hoàn tất.

Nguồn: Noticias

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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