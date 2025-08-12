Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia

12-08-2025 - 15:12 PM | Lifestyle

Sự kiện giao lưu người hâm mộ của cô được ví với quy mô concert của nhiều idol nổi tiếng.

Mới đây, Moon Ga Young và ekip Law and the City đã có mặt tại Malaysia để giao lưu cùng khán giả sau thành công vang dội của dự án. Sự kiện được tổ chức ngay tại trung tâm thương mại Pavilion Kuala Lumpur nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông châu Á khi thu hút tới 20.000 người hâm mộ. Lượng fan đông đến mức chật kín cả con phố trước khi tràn vào khu vực thảm đỏ bên trong trung tâm thương mại. Nhiều tờ báo địa phương gọi đây là “màn chào đón lớn nhất từ trước đến nay” dành cho một nghệ sĩ ở Malaysia.

Clip fan đón xếp hàng khắp khu phố để đợi Moon Ga Young, trong khu vực tổ chức sự kiện cũng chật kín người, bối cảnh đông đúc chưa từng thấy

Giữa biển người chen chúc, Moon Ga Young là cái tên được chú ý nhiều nhất. Các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô di chuyển qua đám đông, vẫy tay và ký tặng fan đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Không chỉ gây sốt vì thần thái thân thiện và cách tương tác gần gũi, nữ diễn viên còn khiến dân mạng choáng ngợp với nhan sắc đỉnh cao. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, từng đường nét đúng chuẩn đẹp đến từng chân tơ, kẽ tóc ngay cả dưới ống kính thường.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 1.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 2.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 3.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 4.

Tại khu vực thảm đỏ, nữ diễn viên ký tặng poster Law and the City, chụp ảnh cùng fan và trò chuyện ngắn với nhiều khán giả may mắn. Sự kiện cũng thu hút hàng chục đơn vị truyền thông quốc tế, trong đó có Variety (Mỹ) và nhiều cơ quan báo chí đến từ Singapore, Trung Quốc.

Sức hút của Moon Ga Young gắn liền với thành công vượt bậc của Law and the City. Bộ phim vừa khép lại trên tvN vào ngày 10/8, đạt rating trung bình toàn quốc 7,7% và cao nhất 8,9% (theo Nielsen Korea) - con số cao nhất kể từ khi phát sóng. Suốt 12 tập, câu chuyện về những luật sư trẻ tại công ty luật ở khu phố Seocho được đánh giá cao nhờ nhịp phim lôi cuốn và chiều sâu cảm xúc. Trong phim, Moon Ga Young lần đầu đảm nhận vai luật sư Kang Hee Ji, ghi dấu với diễn xuất ổn định, biểu cảm tinh tế và khả năng truyền tải nội tâm nhân vật.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 5.

Không chỉ bùng nổ tại Hàn Quốc, Law and the City và Moon Ga Young còn tạo tiếng vang trên toàn cầu. Trên nền tảng Rakuten Viki, phim lọt top 5 về lượng người xem tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Brazil, Pháp, UAE, Ấn Độ… Theo ghi nhận của truyền thông Hàn thì tại tất cả những quốc gia này, nhan sắc của Moon Ga Young đều trở thành chủ đề cực viral. Đồng thời, tác phẩm cũng chiếm thứ hạng cao trên Disney+, U-Next (Nhật Bản), iQiyi và Friday. Ở Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore, Indonesia, Philippines, phim giữ vị trí số 1 khung giờ, trở thành dự án truyền hình của CJ ENM có thành tích tốt nhất năm 2025. 

Chính sức ảnh hưởng mạnh mẽ này đã dẫn tới làn sóng chào đón nồng nhiệt tại Malaysia. Dù đáp chuyến bay muộn, Moon Ga Young vẫn được hàng trăm fan chờ sẵn ở sân bay để cổ vũ. Tại sự kiện ở Pavilion Kuala Lumpur, lượng khán giả áp đảo, tiếng reo hò vang dội khiến nhiều người so sánh với các concert của nhóm nhạc thần tượng. Nhiều clip từ sự kiện liên tục xuất hiện trên TikTok, Instagram, Twitter, thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 6.

Clip hot: 20.000 người xếp hàng chờ gặp tiểu thư tài phiệt đẹp đến từng kẽ tóc, nhan sắc viral khắp 150 quốc gia- Ảnh 7.

Theo Lệ An

Đời sống & pháp luật

