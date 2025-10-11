Clip hot: Nam thần Thái Lan đẹp quá mức chịu đựng khi tới Việt Nam, bắt trend nhạc Việt bùng nổ MXH

Sau thành công vang dội từ 2 phần phim trước, Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng 3 của Nadech Kugimiya tiếp tục ra mắt rầm rộ tại Việt Nam, ghi nhận doanh thu cao ngất ngay ngày đầu chiếu sớm. Sang tới 10/10, ngày công chiếu chính thức đầu tiên, đầy đủ dàn diễn viên chính trong phim đã xuất hiện tại sự kiện công chiếu tại Việt Nam khiến khán giả Việt đứng ngồi không yên.

Dàn cast Quỷ Ăn Tạng 3 có mặt tại sự kiện

Tâm điểm của sự kiện dĩ nhiên thuộc về nam chính điển trai Nadech Kugimiya, mỹ nam lai Úc được xếp vào hàng biểu tượng nhan sắc tại xứ Chùa Vàng. Trong lần trở lại Việt Nam này, Nadech tiếp tục khiến khán giả sốc visual ngay từ khi vừa xuất hiện tại sự kiện. Ngoài việc để râu ra thì nhan sắc anh thật sự bất biến với thời gian, nét đẹp phong trần, nam tính, quyến rũ bao năm vẫn bất biến.

Nhan sắc cuốn hút của Nadech

Đặc biệt tại sự kiện, Nadech được phóng viên hỏi về câu chuyện khoe body xuyên suốt 3 phần phim Quỷ Ăn Tạng khiến anh không khỏi bối rối: "Tôi không nghĩ cảnh cởi áo ở phần 1 lại kéo dài tới phần 3 thế này. Vì có vẻ khán giả mong muốn tôi càng ngày càng cởi nhiều hơn. Bản thân tôi khong muốn cởi nhưng nếu kịch bản yêu cầu thì tôi cũng cố gắng làm hết sức mình. Bản thân tôi là người thích tập thể dục, tập gym nên việc giữ body này cũng không phải quá khó với tôi. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được điều đó, không chỉ diễn viên mới có hình thể, vóc dáng đẹp.". Việc Nadech tuyên bố "không muốn cởi" làm không ít khán giả tiếc nuối vì anh sở hữu một hình thể quá đẹp, hiếm mỹ nam Thái nào đọ lại được.

Nadech chia sẻ khi được hỏi về việc khoe body trong phim và cách duy trì vóc dáng đẹp

Ngoài Nadech, những diễn viên khác trong phim như Denise Jelilcha, Nina Nutthacha, Nutthacha Jessica Padovan,... cũng khiến sự kiện bùng nổ bởi sự thân thiện, nhiệt tình, những chia sẻ thú vị và ngoại hình cuốn hút của mình. 5 diễn viên dưới sự dẫn dắt của cô bé Nina còn thực hiện màn nhảy bắt trend đang cực hot tại Việt Nam khiến dân mạng bùng nổ.

Màn nhảy bắt trend Thời Gian Tàn Nhãn đang được cư dân mạng truyền tay khắp các nền tảng MXH

Nadech nổi bật giữa ba mỹ nam của phim

Bộ 5 diễn viên chính ra mắt khán giả

Thậm chí còn nhảy trend hot tại Việt Nam để dành tặng khán giả Việt

Denise Jelilcha Kapaun

Nina Nutthacha Jessica

Junior Kajbhunditt Jaidee