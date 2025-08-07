Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

07-08-2025 - 07:38 AM | Xã hội

Nam tài xế ở TP HCM phát hiện lửa bốc lên ở phần cabin xe container nên đã nhanh chóng nhờ người dân đến ứng cứu

Tối 6-8, Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM.

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu- Ảnh 1.

Đầu kéo của xe container bị cháy rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe container lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Dĩ An đi Tân Vạn.

Khi phương tiện còn cách giao lộ với đường Bùi Thị Xuân khoảng 50 m, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), nam tài xế phát hiện lửa bốc lên ở phần cabin nên đã nhanh chóng tấp xe vào sát dải phân cách.

CLIP: Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại cabin container

Lúc này, tài xế vội hô hoán và được người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ nhưng bất thành vì ngọn lửa quá lớn nên nhanh chóng cháy bao trùm toàn bộ phần cabin.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an TP HCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Hậu quả không gây thiệt hại về người nhưng đầu cabin của xe container đã bị cháy rụi.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ Nổi bật

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

07:10 , 07/08/2025
Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

20:59 , 06/08/2025
Tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Kha

Tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Kha

18:26 , 06/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 6-8: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Khánh Hòa...

Kết quả xổ số hôm nay, 6-8: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Khánh Hòa...

16:54 , 06/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên