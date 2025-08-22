Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip vụ chồng chém vợ rồi phóng hỏa, cháy lan sang cả chợ, thiệt hại hàng chục căn nhà: Hé lộ nguyên nhân

22-08-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Đoạn clip xung quanh vụ việc liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Trưa ngày hôm nay (22/8), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại đám cháy lớn ở chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, Cà Mau). Trong clip, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội lan sang nhiều ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do một người dân (đang xác định danh tính) sống trong khu Thanh Tùng cãi nhau với vợ do ghen tuông. Nhân chứng chia sẻ trên Tuổi Trẻ rằng, người đàn ông đã chém vợ mình, sau đó dùng bình gas đốt nhà. Đám cháy bùng phát, người dân đã chữa cháy và đưa người đàn ông ra ngoài.

“Người chồng mâu thuẫn rồi lấy dao chém vợ mình. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu thì người này ở nhà tự đốt nhà mình. Hiện chúng tôi đang tập trung chữa cháy nên chưa biết được tình hình người đàn ông này ra sao”, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng.

Clip vụ chồng chém vợ rồi phóng hỏa, cháy lan sang cả chợ, thiệt hại hàng chục căn nhà: Hé lộ nguyên nhân- Ảnh 1.

Vụ cháy gây thiệt hại cho hàng chục căn nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ thì vụ cháy xuất hiện vào khoảng 11 giờ sau đó lan sang những căn lân cận. Khu vực cháy có nhiều người dân buôn bán, trong đó có nhiều tiệm tạp hóa, vải, đồ gia dụng nên lửa bắt rất nhanh và khó khống chế đám cháy.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Hồ Việt Triều đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng hơn 13h, đám cháy đã cơ bản được khống chế, có hơn 10 căn nhà bị thiệt hại sau đám cháy. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Clip vụ chồng chém vợ rồi phóng hỏa, cháy lan sang cả chợ, thiệt hại hàng chục căn nhà: Hé lộ nguyên nhân- Ảnh 2.

 

Theo Hương Trà

