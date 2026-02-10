Clip vụ nhà 2 tầng sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip dài khoảng 10 giây ghi lại vụ nổ lớn xảy ra ở ngôi nhà hai tầng ở thôn An Bá, xã Ân Thi (Hưng Yên) vào khoảng 7h45' sáng nay (10/2). Cụ thể vào thời điểm trên, ở ngôi nhà được nhắc tới bỗng có tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 khiến mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập kèm theo khói lửa. Bụi bốc mù mịt. Khoảnh khắc này đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Đại diện UBND xã Ân Thi chia sẻ trên VnExpress cho biết vụ nổ nghi do pháo tự chế. Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng gần như bị phá huỷ hết tầng 2. Tường, mái ngổn ngang. Một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường, vỡ kính.

Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, bà Nguyễn Thị Nga Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Thi, cho biết vụ nổ khiến một người đàn ông (SN 1994) tử vong tại chỗ.

"Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ”, bà Nguyễn Thị Nga Linh thông tin thêm trên VietNamNet.