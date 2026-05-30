CMC lần đầu vượt doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 23% trong năm tài chính 2025



CMC đẩy mạnh chiến lược đầu tư các tổ hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số trong 5 năm tới. Trong ảnh là dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CCS Hà Nội, sẽ đi vào hoạt động trong Q1 năm 2027.Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu năm tài chính 2025 (01/4/2025->31/3/2026) đạt hơn 10.554 tỷ đồng, lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng sau 33 năm phát triển. Doanh thu tăng 17%, EBITDA tăng 18 %, lợi nhuận trước thuế tăng 23% (số liệu cộng ngang kết quả kinh doanh các đơn vị thành viên toàn tập đoàn).

Kết quả này được xem là dấu mốc quan trọng của CMC trước giai đoạn chiến lược 2026-2030. Tại Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập, tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Nguyễn Trung Chính cho rằng CMC đang bước vào “đổi mới lần thứ hai”, với trọng tâm là AI-X - chuyển đổi AI.

“Để có CMC của ngày hôm nay là kết quả của 33 năm nỗ lực, đổi mới, khát vọng và đồng lòng của nhiều thế hệ người CMC”, ông Chính nói.

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập CMC, tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Theo lãnh đạo CMC, mốc doanh thu 10.500 tỷ đồng không chỉ phản ánh quy mô tài chính, mà còn cho thấy quá trình tích lũy năng lực của tập đoàn trong hơn ba thập kỷ. Từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam quy mô nhỏ, CMC hiện có hơn 6.000 nhân sự, 10 công ty thành viên, hiện diện tại nhiều quốc gia và thị trường trên thế giới.

“Đó là những con số đáng tự hào. Nhưng điều làm tôi tự hào nhất không chỉ là doanh thu, quy mô hay những công trình chúng ta đã xây dựng. Điều làm tôi tự hào nhất là con người CMC”, ông Chính chia sẻ.

Trong hành trình phát triển, năm 2017 là cột mốc quan trọng khi CMC bắt đầu đổi mới lần thứ nhất, lấy DX - chuyển đổi số làm nền tảng. Gần 10 năm sau, chiến lược này giúp tập đoàn chuyển từ doanh nghiệp công nghệ truyền thống sang nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số và hạ tầng số.

Theo ông Chính, đổi mới lần thứ nhất là quyết định đúng đắn, nhưng thế giới đang thay đổi nhanh hơn bởi AI. Công nghệ này đang tác động đến cách con người làm việc, cách doanh nghiệp vận hành và cách xã hội phát triển.

Dấu mốc AI-X của CMC không bắt đầu từ năm 2026, mà đã được khởi động từ năm 2024. Ngày 11/9/2024 tại Hà Nội và tiếp đó ngày 18/9/2024 tại Tokyo, Nhật Bản, CMC trở thành doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam công bố Chiến lược Chuyển đổi AI với thông điệp “Enable your AI-X”. Nếu chuyển đổi số giúp số hóa hoạt động, AI-X được CMC xác định là bước chuyển sâu hơn, đưa AI trở thành năng lực lõi để thay đổi cách doanh nghiệp tư duy, vận hành, sáng tạo và tạo ra giá trị mới.

“Đây không đơn thuần là một chiến lược công nghệ. Đây là một cuộc chuyển đổi của toàn bộ CMC”, Chủ tịch CMC nhấn mạnh.

Để thực hiện chiến lược này, CMC vận hành theo mô hình 5 khối kinh doanh chiến lược, gồm Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược, Công nghệ và Giải pháp, Kinh doanh toàn cầu, Hạ tầng số, Giáo dục và Phát triển nguồn lực.

Song song với kết quả kinh doanh, CMC cũng ghi dấu trên thị trường vốn. Tháng 3, tập đoàn được The Asset vinh danh ở hạng mục “Best New Bond” cho thương vụ trái phiếu đầu tiên trị giá 1.250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 5,5% mỗi năm, phục vụ đầu tư các dự án hạ tầng số, trong đó có Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC tại Hà Nội - CMC Creative Space Hà Nội.

Giải thưởng này cho thấy CMC không chỉ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, mà còn củng cố năng lực tài chính dài hạn cho các dự án quy mô lớn. Với lĩnh vực trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và an toàn thông tin, nguồn vốn dài hạn là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp đầu tư bài bản theo chuẩn quốc tế.

CMC Creative Space Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD, được định hướng là hệ sinh thái tích hợp trung tâm dữ liệu, không gian nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo. Đây là một trong các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ chiến lược AI-X của tập đoàn.

Trong 5 năm tới, CMC tiếp tục thúc đẩy đầu tư các tổ hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số. Các dự án này được kỳ vọng tạo nền tảng cho năng lực AI-X, từ hạ tầng dữ liệu, điện toán, an toàn thông tin đến nghiên cứu phát triển sản phẩm AI.

Theo định hướng của CMC, nếu trung tâm dữ liệu là hạ tầng vật lý cho kỷ nguyên AI, thì C-OpenAI và các sản phẩm AI lõi là hạ tầng tri thức. Sự kết hợp giữa sức khỏe tài chính, hạ tầng số và năng lực công nghệ tự chủ là nền tảng để CMC theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp AI-X quy mô toàn cầu.

Thông điệp năm tài chính 2026 của CMC là “Accelerate your AI-X”. Theo ông Chính, tăng tốc không chỉ là làm nhanh hơn, mà là học nhanh hơn, đổi mới nhanh hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tốc độ phải đi cùng kỷ luật. “Một tổ chức mạnh không phải vì có vài cá nhân xuất sắc. Một tổ chức mạnh là hàng nghìn con người cùng hành động với cùng mục tiêu và cùng tinh thần”, Chủ tịch CMC nói.

Ở giai đoạn AI-X, CMC tiếp tục nhấn mạnh văn hóa 4C, đặc biệt là cam kết, kỷ luật và lấy khách hàng làm trung tâm. Theo ông Chính, mọi công nghệ cuối cùng đều phải tạo ra giá trị thực cho khách hàng, bởi “khách hàng thành công thì CMC mới thành công”.

“33 năm là một hành trình đủ dài để tự hào. Nhưng cũng chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn phía trước”, ông Nguyễn Trung Chính nói.