Có bố mẹ đam mê xê dịch, hành trình vi vu trời Tây của những em bé khiến ai cũng xuýt xoa

Cuộc sống trong sự bao bọc của gia đình hoàn toàn khác với cuộc sống thực tế. Vì vậy, cho trẻ đi du lịch chính là cơ hội để con rèn luyện tính độc lập, thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này vô cùng có ích khi con trưởng thành.

Trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức rất lâu. Vì thế khi được du lịch đến những vùng đất mới sẽ là những ấn tượng theo suốt cuộc đời các em. Đó là những lần con tự biết mang đồ lên máy bay, ngủ ngon trên đoạn đường dài, cùng bố mẹ trải nghiệm những thử thách mới trên chuyến hành trình... tất cả sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng thích thú.

Có bố mẹ đam mê xê dịch, những em bé nhỏ dưới đây đã có cơ hội vi vu trời Tây ngay từ khi còn nhỏ xíu. Cùng xem hành trình du lịch đáng ngưỡng mộ của những gia đình nhỏ này nhé.

Chuyến du lịch dân dã của gia đình nhỏ tại Thụy Sĩ

Đam mê du lịch, mỗi năm, chị Alexis Phan (hiện đang sinh sống tại Thụy Sĩ) lại cùng chồng và con "xách balo" và lên đường. Để đảm bảo sức khoẻ cho con, thường cả nhà chị Alexis Phan chọn một khách sạn với mức giá vừa phải để ngủ lại qua đêm, để có đủ tiện nghi cho bé. Ban ngày gia đình chị thường rời khách sạn sau bữa sáng và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất ấy.

Chị Alexis Phan cho hay: "Mình chọn vài bộ áo đẹp cho bản thân và con trai. Thêm 1 - 2 bộ đồ ấm cho bé. Bởi mình sợ thời tiết thay đổi, và thường sẽ lạnh về đêm, con sẽ bị ốm. Sữa và bỉm mình cũng phải mang theo, và chẳng may nếu thiếu gì bạn cũng có thể dễ dàng ghé các siêu thị Migro hoặc Coop để mua, các siêu thị này luôn có mọi nơi trên đất nước Thụy Sĩ. Ngoài ra mình còn mang theo chiếc gối mà con yêu thích".

Chuyến đi Thụy Sĩ đẹp như mơ.

Tại Thụy Sĩ, con trai chị Alexis Phan đã được ghé qua 3 nơi tuyệt đẹp là Grindelwald, Lungern và Brienz. Grindelwald là ngôi làng xinh đẹp nằm ẩn mình ở đầu thung lũng Lütschen bên dưới ngọn Wetterhorn cao chót vót. Thị trấn miền núi Lungern, Thụy Sĩ được mệnh danh là thiên đường đẹp như tranh vẽ - một điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thích thiên nhiên. Hồ Brienz là hồ trong núi, nằm giữa núi rừng trùng điệp. Mặt nước cũng luôn xanh biếc khi bầu trời hửng nắng, tất cả sẽ hiện ra trước mắt bạn một ngôi làng bình yên, thơ mộng!

"Mình nhận ra con trai lại thích ăn những món Tây. Mình vẫn không quên mang theo sữa là món yêu thích của con. Con mình đang ở giai đoạn tò mò về thế giới quan và học hỏi khá nhanh, nên những chuyến du lịch thế này sẽ là bài học, trải nghiệm tuyệt vời cho con. Chỉ nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của bé là mình biết con vui thế nào. Con nói và hỏi ba rất nhiều thứ, và ba rất kiên nhẫn để giải thích.

Chuyến đi thật sự mãn nhãn và hạnh phúc với mình. Mong rằng, chuyến đi này sẽ đánh dấu một năm mới đầy hạnh phúc của gia đình" - Chị Alexis Phan bộc bạch.

Lưu giữ ký ức tuổi thơ cho con qua những chuyến du lịch xuyên 12 tiểu bang tại Mỹ

Chị Võ Ngọc Quyên (sinh năm 1981, sống tại TP.HCM) đã đưa con đi chơi khắp mọi nơi trong và ngoài nước. Các địa điểm ở nước ngoài cả gia đình đã cùng nhau du lịch là Thailand (Bangkok, Muaklek, Pattaya); Singapore; Malaysia; Indonesia; Pháp (Paris, Lyon, Provence, Annecy, Chamonix) - Thuỵ sĩ ( Geneva); Đức ( Black Forest, FrankFurt); Hà Lan( Amsterdam, Giethon, Zaanchan); Bỉ; Portugal (Bồ Đào Nha) Porto, Lisbon; Mỹ xuyên 12 bang (Boston, New York, Warshington DC, Ohio, Chicago, Lincoln, Denver, Vail, Moab, Las Vegas, Los Angels, Riverside, San Diego, Orange County).

Chuyến đi đáng nhớ nhất với gia đình chị Quyên chính là khi du lịch xuyên 12 tiểu bang tại Mỹ trong 7 tuần. Lúc nhỏ, Phước Khang chưa phải tới trường thì thời gian đi du lịch nhiều hơn, tuy nhiên hiện tại để đảm bảo lịch học của con thì các chuyến đi sẽ được sắp xếp cho hợp lý.

Em bé Khang đã được trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới.

"Bé Khang sẽ không nhớ những gì được đi lúc 7 tháng đến 2,5 tuổi. Nhưng chuyến đi từ 4, 5 tuổi đến nay là Khang nhớ hết. Mỗi khi đi con sẽ học được nhiều về khả năng giao tiếp, bé mạnh dạn, không ngại ngùng hay e dè. Nhất là chuyến đi Mỹ gần đây của con, con thích hàng không mẫu hạm, xe tăng, tàu chiến, khủng long nên con được đi nhiều viện bảo tàng của mỗi tiểu bang. Giờ con nhớ và có thể vẽ lại theo trí tưởng tượng của con.

Quan điểm của mình là thời gian trôi rất nhanh, con sẽ mau trưởng thành. Vì thế mà những chuyến đi sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Sau này con nhìn lại những thước ảnh, thước phim sẽ thấy tuổi thơ của con trôi qua ý nghĩa như thế nào. Con đi nhiều nên rất dễ thích nghi và được học hỏi nhiều. Cách nhìn nhận về vấn đề của con cũng sẽ rất sâu sắc", bà mẹ trẻ tâm sự.

Chinh phục Singapore và Malaysia trong 8 ngày 7 đêm cùng em bé

Chị Hoàng Lan Phương (sống tại Hà Nội) vừa trở về từ chuyến khám phá Singapore và Malaysia cùng con gái với nhiều kinh nghiệm quý giá. Và dưới đây là một số gợi ý của bà mẹ trẻ để chuyến đi thành công nhất có thể.

- Vì lịch trình dài (8 ngày 7 đêm) nên cần mua thêm cân hành lý. Nếu bạn mang theo xe đẩy em bé thì có thể mang tới tận cửa máy bay rồi gấp gọn lại đưa cho tiếp viên, lúc xuống sân bay nhận như hành lý ký gửi.

- Đổi tiền ở ngân hàng Vietcombank, cần gọi trước để họ chuẩn bị, mang theo hộ chiếu và vé máy bay khứ hồi, tỷ giá khá tốt, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 16h là đóng cửa. Tiền Ringgit Malaysia ít có nên bạn có thể mang đô Sing sang Malaysia để đổi qua Ringgit. Bên cạnh đó, mua sim cũng là điều cần thiết phải làm.

- Khách sạn thì nên chọn gần trạm tàu điện, có rating cao, bình luận tốt. Mình book trên Booking và Traveloka.

- Chuẩn bị hành lý rất quan trọng: Bao gồm đồ cho bố mẹ và em bé như quần áo, giấy tờ tuỳ thân, điện thoại, máy ảnh, đồ ăn vặt, xe đẩy, quạt mini chạy sạc hoặc quạt giấy gấp, giấy ướt, giấy khô, thuốc y tế...

Một số nơi phù hợp với trẻ bố mẹ có thể đưa con ghé đến như: Jewel ở sân bay Changi - Khách sạn Check-Inn tại Little India - Show nhạc nước ở Marina Bay Sand. Sentosa - Universal Studio - Wings of Time.Singapore Hop on hop off - Garden By the Bay.Legoland Malaysia - Check-in khách sạn 1000 Miles tại Kuala Lumpur.ộng Batu - Central Market - Aquaria KLCC - Decathlon...

Nên cho trẻ đi du lịch nước ngoài từ lúc nào?

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì nên cho trẻ từ 5-8 tuổi đi. Bởi lúc đó bé sẽ có khả năng đánh giá, trải nghiệm chuyến du lịch của mình. Nếu bé ít tuổi hơn rất có thể bé sẽ không có nhiều ký ức, chuyến đi không mấy thú vị mà còn gây ra rắc rối khi bé không hợp tác với bố mẹ.

Theo tiến sĩ Gummer: "Giai đoạn bé 5 tuổi thật sự là giai đoạn vàng, bé có thể nhận thức được những chuyến đi xa. Trẻ lúc đó đã tới trường và một chuyến du lịch sẽ giúp cho mốc 5 tuổi của bé trở nên đáng nhớ hơn".

Tiến sĩ Erica Reischer, nhà tâm lý học lâm sàng làm việc tại Oakland, California và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng What Great Parents Do cho rằng: "Đi du lịch là cách đơn giản nhất để bạn dạy cho con những kỹ năng sống quan trọng mà chúng không thể học được khi ở nhà".

Bé 5 tuổi trở lên đi du lịch là hợp lý nhất. Khi bé 5 tuổi, sức khỏe và mọi thứ trong cơ thể bé đã phát triển ổn định. Việc đi máy bay hay một chuyến đi xa không khiến sức khỏe của bé bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa một số nước trên thế giới chỉ chấp nhận cho bé 5 tuổi trở lên đi du lịch vào nước họ. Cũng chính từ 5 tuổi trở lên bé mới có thể học được nhiều thứ từ môi trường bên ngoài, tạo niềm vui và hạnh phúc khi ở bên gia đình tại một nơi xa lạ.

Những lưu ý khi cho con đi du lịch nước ngoài

- Tiêm chủng đầy đủ: Trước 3 tháng đi du lịch, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bọn trẻ và đảm bảo rằng chúng đã được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin để bọn trẻ sẽ được bảo vệ khỏi các đợt bùng phát bệnh dịch nước ngoài.

- Hộ chiếu: Bạn cần đảm bảo rằng hộ chiếu của bọn trẻ còn hiệu lực ít nhất 6 tháng trước ngày khởi hành.

- Chuẩn bị khi đi máy bay: Hãy mang theo những món đồ chơi, sách, sticker, bút chì, hộp màu mới và nhớ là tải đầy các app mới cho máy tính bảng của mình nhé. Bọn trẻ con thường có sự tập trung rất ngắn hạn, vì thế bạn cần giữ cho chúng tập trung vào một vài hoạt động nào đó từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh.

- Bạn hãy dạy chúng cách nói "xin chào", "tạm biệt" và "cảm ơn" bằng ngôn ngữ địa phương.

- Giữ nếp sinh hoạt ổn định: Những hoạt động này gồm bữa ăn sáng, những bữa ăn nhẹ quen thuộc, thời gian xem TV và các hoạt động mẹ và bé. Duy trì lịch sinh hoạt gia đình đều đặn có thể hơi khó, nhưng rất cần thiết để tránh làm bọn trẻ cảm thấy mệt mỏi và nổi cơn thịnh nộ.

- Học cách kiên nhẫn: Đi du lịch cùng bọn trẻ cần sự kiên nhẫn. Con thi thoảng sẽ khó chịu bởi sự thay đổi bất ngờ.

- Mang đồ gọn nhé, chủ yếu những thứ bé thật sự cần.