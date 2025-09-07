Có điều gì đặc biệt trong gói lương thưởng 1.000 tỷ USD Tesla đề xuất cho CEO Elon Musk?

Gói thưởng này sẽ được chi trả nếu CEO Elon Musk đưa vốn hóa thị trường của hãng xe điện từ khoảng 1,1 nghìn tỷ USD hiện nay lên 8,5 nghìn tỷ USD, đồng thời đạt được một loạt mục tiêu vận hành.

Khoản thưởng sẽ được phân chia theo từng giai đoạn, trong đó hai giai đoạn cuối cùng yêu cầu phải có kế hoạch kế nhiệm CEO được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Tesla ngày 6/9 đã công bố kế hoạch trả thù lao khổng lồ trị giá 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk.

Một số chi tiết đáng lưu ý về về khoản thưởng khổng lồ này như sau:

Thù lao dựa trên cổ phiếu Tesla dự định trao cho Musk tối đa 423,7 triệu cổ phiếu hạn chế (restricted shares) dựa trên thành tích, tương đương khoảng 12% tổng số cổ phiếu hiện tại của công ty, chia thành 12 phần bằng nhau.

Các mốc vốn hóa thị trường Kế hoạch đặt ra 12 mục tiêu về vốn hóa thị trường, bắt đầu từ 2 nghìn tỷ USD cho mốc đầu tiên. Tiếp theo là 9 lần tăng thêm 500 tỷ USD mỗi lần và cuối cùng là hai mốc tăng 1 nghìn tỷ USD, đưa tổng mức vốn hóa mục tiêu lên 8,5 nghìn tỷ USD.

Các mốc này phải được "duy trì", nghĩa là Tesla phải đáp ứng cả giá trị vốn hóa trung bình trong 30 ngày và 6 tháng liên tiếp.

Mục tiêu kinh doanh Tesla xác định 12 cột mốc vận hành, bao gồm triển khai dịch vụ robotaxi, phát triển robot, và nâng lợi nhuận trên các chỉ số (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí phân bổ).

Bốn mục tiêu sản phẩm gồm: Tổng cộng 20 triệu xe Tesla được giao; Trung bình 10 triệu thuê bao trả phí cho tính năng Full Self-Driving (FSD) trong ba tháng liên tiếp; các gói dùng thử miễn phí không được tính; 1 triệu robot AI "Bots" (như Optimus) được giao kể từ ngày 3/9 – ngày cấp thưởng; 1 triệu robotaxi tự lái được đưa vào dịch vụ thương mại, tính trung bình trong ba tháng liên tiếp.

Cơ chế nhận cổ phiếu Khi một giai đoạn (tranche) được hoàn thành, Musk sẽ có quyền biểu quyết đối với số cổ phiếu đó. Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ thực sự thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn (vesting) sau 7,5 hoặc 10 năm kể từ ngày 3/9/2025 – thời điểm chương trình bắt đầu.

Cổ phiếu kiếm được trong 5 năm đầu sẽ được chuyển giao toàn quyền sau 7,5 năm. Cổ phiếu kiếm được trong 5 năm tiếp theo sẽ được chuyển giao toàn quyền vào năm thứ 10.

Musk phải tiếp tục giữ chức CEO Tesla, hoặc đảm nhận một vị trí điều hành khác được Hội đồng quản trị phê duyệt, tại thời điểm cổ phiếu được trao quyền, mới có thể nhận được số cổ phiếu này.

Quy tắc mất quyền lợi (forfeiture rules) Nếu các mục tiêu không đạt được trong vòng 10 năm của chương trình, phần thưởng tương ứng sẽ bị hủy bỏ.

Cũng theo quy định nếu ông Musk không còn giữ vai trò được phê duyệt, tất cả số cổ phiếu chưa được trao quyền cũng sẽ bị hủy, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như chấm dứt hợp đồng đủ điều kiện hoặc thay đổi quyền kiểm soát công ty.

Gói lương thưởng khổng lồ được tiếp sức nhờ luật mới tại Texas

Gói thù lao đề xuất khổng lồ 1.000 tỷ USD của Elon Musk từ Tesla được hỗ trợ bởi luật mới ở Texas.

Năm ngoái, Tesla đã tái đăng ký thành lập (reincorporated) tại bang Texas sau khi một thẩm phán ở Delaware – nơi trước đây công ty đặt trụ sở pháp lý – tuyên bố gói thù lao 56 tỷ USD cho CEO là "không thể tưởng tượng được" và không công bằng với cổ đông. Elon Musk sau đó kêu gọi các công ty rời bỏ Delaware, còn Hội đồng quản trị Tesla bắt đầu xây dựng một gói lương thưởng mới.

Thoát khỏi những ràng buộc từ hệ thống luật doanh nghiệp phổ biến của Delaware, Tesla đã đề xuất thỏa thuận tiếp theo dành cho Musk – người vốn đã là tỷ phú giàu nhất thế giới thành con số khổng lồ là 1000 tỉ USD. Theo Reuters, dù mức chi trả tăng gần 20 lần, gói thưởng mới có khả năng được thông qua cao hơn và ít rủi ro bị tòa án bác bỏ hơn, nhờ quy định của luật doanh nghiệp Texas.

Ngoài ra, cổ đông cũng sẽ khó khăn hơn khi muốn thách thức tính độc lập của hai thành viên Hội đồng quản trị – những người đã xây dựng kế hoạch trả thù lao này.

Khác với gói lương thưởng năm 2018, lần này Musk sẽ được phép sử dụng quyền biểu quyết của mình, hiện chiếm khoảng 13,5%, theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý chứng khoán hôm thứ Sáu. Nếu dựa vào những gì đã diễn ra trước đây, điều này gần như chắc chắn giúp kế hoạch được phê duyệt.



