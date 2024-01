Cổ đông lớn nhất của Novaland tiếp tục đăng ký bán hàng chục triệu cổ phiếu NVL để giúp doanh nghiệp cơ cấu nợ

Theo thông tin từ HoSE, CTCP NovaGroup đăng ký bán hơn 12,4 triệu cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 29/1 đến ngày 9/2 bằng phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn thành được giao dịch nói trên, NovaGroup sẽ hạ sở hữu tại Novaland từ 379,9 triệu cổ phiếu (19,48% vốn) xuống còn 367,6 triệu cổ phiếu (18,85% vốn) và vẫn là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này. Mục đích NovaGroup bán cổ phiếu NVL là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Trước đó, trong giai đoạn từ 16/11/2023 đến ngày 5/1 Nova Group cũng đã hoàn tất bán hơn 22 triệu cổ phiếu NVL để giúp doanh nghiệp này cơ cấu lại các khoản nợ. NovaGroup là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland.

Các cổ đông liên quan đến ông Nhơn vẫn đang mất dần sở hữu do bị bán giải chấp dù số lượng đã ít hơn giai đoạn trước. Hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Novaland đang còn nắm giữ khoảng 805,6 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 41,3% vốn).

Vào hồi tháng 6 năm ngoái, trước khi biến cố cổ phiếu NVL giảm sàn 17 phiên liên tiếp xảy ra, nhóm cổ đông này nắm giữ đến gần 1,19 tỷ cổ phiếu NVL (tỷ lệ 60,85% vốn). Như vậy, chỉ sau khoảng một năm rưỡi, khoảng 380,4 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 19,5% vốn) đã tuột khỏi tay ông Bùi Thành Nhơn và các cổ đông liên quan.

Mới đây, Novaland cũng vừa thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu quốc tế theo hợp đồng ngày 8/7/2021. Cụ thể, Novaland thống nhất giá chuyển đổi là 77.000 đồng/cp với tỷ lệ 59.771 cp/trái phiếu. Mức giá này gấp 4,7 lần thị giá cổ phiếu NVL trên sàn. Ngoài ra, sc 77.000 đồng/cp cũng cao hơn mức 40.000 đồng/cp mà công ty đưa ra vào tháng 12/2023.

Được biết, gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (~7.368 tỷ đồng) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm và được phát hành vào tháng 7/2021. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.