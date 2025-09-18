Cổ đông Nhà nước không cho ý kiến, thương vụ chào bán cổ phần của Becamex IDC (BCM) lại “xịt”

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã BCM) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Danh sách cổ đông được chốt ngày 19/6/2025.

Theo đó, Becamex IDC đã gửi đi 5.976 phiếu, đại diện cho hơn 1,03 tỷ cổ phiếu BCM (tương ứng 100% vốn cổ phần). Có 136 phiếu gửi về, đại diện cho hơn 1,01 tỷ cổ phiếu BCM, chiếm 98,29% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong số này, có 134 phiếu hợp lệ, chiếm 98,29%; 2 phiếu không hợp lệ chỉ đại diện cho 7 cổ phần.

Đáng chú ý, chỉ có 128 phiếu – đại diện cho gần 29,5 triệu cổ phần (chiếm 2,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết) – tán thành việc tăng vốn. Số còn lại chỉ 6 phiếu nhưng đại diện cho hơn 987,8 triệu cổ phần (tỷ lệ 95,44%) không có ý kiến; và không có cổ đông nào phản đối.

Như vậy, có thể thấy cổ đông Nhà nước là UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chi phối đến 95% vốn của Becamex IDC đã không cho ý kiến trong đợt chào bán này.

Theo phương án trình cổ đông, Becamex IDC dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở GDCK TP.HCM (HoSE). Giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách tại quý gần nhất, không thấp hơn mức giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất, và cũng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được dự kiến tối thiểu 7.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư dự án, 3.330 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho các công ty con hiện hữu và 1.670 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay.

Trước đó, Becamex IDC từng có kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá trên HoSE với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 20.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ áp thuế đối ứng, Becamex IDC đã hoãn kế hoạch đấu giá do cổ phiếu giảm mạnh. Becamex IDC sau đó đã tái khởi động lại kế hoạch trước khi điều chỉnh phương án chào bán như hiện nay.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCM hiện đang dừng ở mức 69.200 đồng/cp, giảm hơn 2% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 71.000 tỷ đồng.