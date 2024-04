Cổ đông SHB dự kiến sẽ được chia cổ tức bằng tiền mặt sau hơn 10 năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 tại Hà Nội.



Năm 2024, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11,2%, đạt khoảng 701.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 14% lên 518.555 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng sẽ được điều chỉnh theo chấp thuận của NHNN. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 11.286 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 16%. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023 của SHB là 7.320 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ còn 5.929 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến dùng 5.859 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 16%. Trong đó, SHB dùng 1.831 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) và 4.028 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%).

Lần gần nhất SHB thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt là cách đây hơn 10 năm (năm 2013) ngân hàng chia cổ tức với tỷ lệ 7,5%. Các năm gần đây, SHB thường chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chẳng hạn như năm 2023 vừa qua ngân hàng chia với tỷ lệ 18%.

SHB hiện có vốn điều lệ 36.194 tỷ đồng. Ngân hàng vừa qua đã hoàn tất việc phát hành 43,5 triệu cổ phiếu ESOP, do đó đang thực hiện các thủ tục cuối cùng để sửa đổi vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng. Năm 2024, dự kiến sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11%, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 40.657 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, SHB ghi nhận tổng tài sản tăng 16,2%, đạt 630.501 tỷ đồng. Vốn tự có đạt hơn 70.268 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9.239 tỷ đồng, giảm 405 tỷ so với năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do SHB tăng cường trích lập dự phòng để đảm bảo an toàn hoạt động cho ngân hàng. Việc trích lập dự phòng rủi ro đẩy đủ sẽ đảm bảo xử lý các khoản nợ xấu tốt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 được dự báo còn nhiều thách thức.

Về vốn điều lệ, năm 2023, SHB đã thực hiện thành công việc tăng vốn thêm gần 6.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đối với tiến độ thoái vốn tại công ty tài chính SHB Finance, ngày 23/5/2023, ngân hàng đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn cho Krungsri của Thái Lan.

Đối với ngân hàng con SHB Lào và SHB Campuchia, việc chuyển nhượng vốn tiếp tục được thực hiện. SHB và nhà đầu tư đã ký thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SHB tại SHB Lào. Hiện SHB và đối tác đang thực hiện các thủ tục xin phép Chính phủ và NHNN của hai nước để hoàn tất thoả thuận. Dự kiến việc chuyển nhượng này sẽ hoàn thành vào quý 4/2024. Đối với SHB Campuchia, SHB đang lựa chọn đối tác phù hợp để chuyển nhượng vốn/chuyển đổi mô hình hoạt động.