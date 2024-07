Có đường dây lừa đảo qua mạng chiếm đoạt đến 1.800 tỷ đồng, tổ chức rất tinh vi, chuyên nghiệp

Tại hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây, Trung tá Triệu Mạnh Tùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã dẫn lại một số vụ việc nổi bật gần đây.

Tháng 7/2023, Cục A05 phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm sử dụng không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua hình thức đầu tư tài chính trên sàn RosyStyle, các đối tượng người gốc Trung Quốc, quốc tịch Malaysia đã cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 390 thẻ ngân hàng, 103 điện thoại, 6 bộ máy tính, 200 sim điện thoại.





Các đối tượng trong đường dây RosyStyle

Đầu năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triệt phá ổ nhóm 32 đối tượng do Tăng Quảng Vinh, sinh năm 1989, trú tại phường 11, quận 5, TP. HCM đứng đầu, đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trong nước.

Trung tá Triệu Mạnh Tùng đánh giá, việc lừa đảo trong ngành ngân hàng giờ đây đã trở thành "nghề" của nhiều đối tượng. Các băng nhóm tội phạm lừa đảo trong ngành ngân hàng đã phân chia nhiệm vụ rất chuyên nghiệp.

Có nhóm chuyên tìm kiếm “con mồi” (người già về hưu, người không rành sử dụng công nghệ, không nghề nghiệp nhưng có nhu cầu kiếm tiền,…); nhóm khác phụ trách mua gom các tài khoản ngân hàng hoặc chuyên lập tài khoản ngân hàng ảo; có nhóm lại chuyên nghĩ kịch bản, sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành công an, ngân hàng rất chuẩn; và có cả nhóm xử lý dòng tiền,...

Theo đại diện Bộ Công an, với chính sách xuất nhập cảnh mở cửa như hiện nay, các đối tượng dịch chuyển ra nước ngoài, lừa đảo xuyên quốc gia vô cùng phổ biến nên truy dấu và bắt giữ đối tượng rất khó khăn. Ngân hàng cần củng cố hệ thống bảo mật.

Từ thực tế trên, Trung tá Triệu Mạnh Tùng đề xuất ngành ngân hàng cần triển khai thực hiện thật tốt quyết định 2345 (Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền). Đây là giải pháp cơ bản để loại bỏ tài khoản không chính chủ mà các đối tượng lừa đảo đang áp dụng.

Các ngân hàng tiếp tục công tác tuyên truyền cho khách hàng, bảo vệ khách hàng trên rất nhiều kênh, trước tiên là trên các ứng dụng điện tử, đồng thời gia tăng củng cố hệ thống công nghệ thông tin, triển khai phân tích bằng dữ liệu lớn (BigData) về phương thức sử dụng tài khoản của khách hàng của mình để nhận diện dữ liệu các khách hàng của mình.