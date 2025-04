Gặp khó khăn khi tìm người nhận 50 triệu chuyển khoản nhầm, người đàn ông Hà Tĩnh liên hệ công an xã hỗ trợ, lấy lại được tiền dù cách xa 400km

Anh Lê Thành Trung, sinh năm 1986, trú tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã viết thư cảm ơn Công an xã Xuân Viên khi đã giúp anh nhận lại số tiền 50 triệu đồng do anh chuyển nhầm vào một tài khoản lạ.

Trước đó, ngày 06/4/2025, Công an xã Xuân Viên nhận được yêu cầu giúp đỡ từ anh Lê Thành Trung, sinh năm 1986, trú tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung nhờ tìm thông tin người nhận số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) do anh Trung chuyển khoản nhầm vào một số tài khoản lạ. Sau khi biết mình chuyển nhầm số tiền trên, anh Trung đã liên hệ nhờ Công an xã và ngân hàng để được hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm.

Ngay khi nhận được yêu cầu giúp đỡ của anh Trung, Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận được tiền là một người dân ở phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội cách khoảng 400 km.

Đến ngày 08/4/2025, Công an xã Xuân Viên đã liên hệ, trao đổi với Công an phường Tây Tựu xác minh và làm việc với anh N.M.P (là người nhận được tiền chuyển nhầm của anh Lê Thành Trung). Sau khi xác minh, làm rõ sự việc, Công an xã Xuân Viên đã tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn anh N.M.P chuyển lại số tiền 50.000.000 đồng cho anh Trung.

Thư cảm ơn của anh Lê Thành Trung

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của Công an xã nhà, anh Lê Thành Trung đã có thư cảm ơn gửi tới lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Công an xã Xuân Viên nói riêng.