Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách này

02-11-2025 - 15:30 PM | Sống

Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin một phụ nữ 25 tuổi ăn rau luộc liên tục suốt 6 tháng để ép cân, cuối cùng dẫn tới hoại tử tuyến tuỵ , phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, một phụ nữ khác hơn 30 tuổi cũng ở Trung Quốc từng thử đủ kiểu giảm cân cực đoan. Năm 2015, cô dùng “phương pháp khoai lang” 3 bữa một ngày, mỗi bữa chỉ một củ khoai bằng bàn tay. Chỉ vài tuần, cơ thể cô tụt năng lượng, táo bón, da xám xịt tới mức bạn bè nói nhìn như “đào từ lòng đất lên”. Không hề khoẻ mạnh hơn, chỉ xanh xao và suy kiệt.

Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách này- Ảnh 1.

GS Phạm Chí Hồng, Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, phân tích: người chỉ ăn duy nhất một món thì chắc chắn sẽ giảm cân, vì không thể ăn nhiều . Một món ăn dù ngon tới đâu, ăn liên tục ngày này qua ngày khác, cơ thể cũng sẽ chán, dẫn đến lượng nạp vào giảm mạnh.

Nhưng đổi lại, cơ thể thiếu nghiêm trọng nhiều nhóm dưỡng chất .

Ví dụ, sữa rất giàu dinh dưỡng, nhưng vẫn thiếu chất xơ, thiếu sắt, thiếu vitamin C. Còn nếu chỉ ăn ngũ cốc thô, sẽ thiếu vitamin A, thiếu kẽm. Những thiếu hụt này ban đầu không lộ rõ vì gan có khả năng dự trữ, nhưng về lâu dài gây tổn hại sức khoẻ nặng nề.

Giảm cân không phải cuộc hành xác. “Ăn một món duy nhất” là chế độ phản khoa học, có thể gây rối loạn chuyển hoá, suy dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng tính mạng như trường hợp hoại tử tuyến tuỵ.

Hãy nhớ cơ thể cần đa dạng thực phẩm, từ tinh bột, protein, chất béo lành mạnh, rau củ, trái cây… Ăn uống cân bằng, kết hợp vận động, ngủ đủ giấc, đó mới là cách giảm cân an toàn và bền vững.

Nguồn và ảnh: Weibo

Người phụ nữ qua đời vì ung thư tuyến tụy, nhà độc chất học tiết lộ 3 thói quen khiến tủ lạnh "ổ gây bệnh ung thư"

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

