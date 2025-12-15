Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tủ lạnh cất giữ bí mật khiến bạn không thể giàu

15-12-2025 - 16:35 PM | Sống

Thói quen này nhiều người cũng mắc phải.

“Mua thêm đi, đang rẻ mà.” “Lấy combo cho tiết kiệm.” “Đằng nào cũng dùng, mua sẵn có sao đâu.” Đây là một trong những hành động mua sắm quen thuộc nhất của người trẻ: thấy giá tốt là mua nhiều để dành. Ở thời điểm thanh toán, bạn có cảm giác mình vừa làm một quyết định rất khôn ngoan. Chỉ đến khi mở tủ ra, bạn mới nhận ra mọi thứ không rẻ như mình nghĩ.

Tủ lạnh là ê hề đồ ăn. Trong tủ bếp là chai nước rửa chén mua theo lốc, vẫn còn nguyên vì chưa kịp dùng tới. Trong tủ quần áo là vài món “mua thêm cho đủ đơn” chưa bóc tag. Trong ngăn kéo là mỹ phẩm, đồ skincare hết hạn vì dùng không kịp. Bạn không hề lãng phí ở quầy thanh toán, nhưng lại lãng phí ở chính căn nhà của mình.

Tủ lạnh cất giữ bí mật khiến bạn không thể giàu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sai lầm nằm ở chỗ: bạn mua dựa trên giá, không dựa trên tốc độ sử dụng. Việc mua nhiều chỉ thật sự rẻ khi bạn chắc chắn sẽ dùng hết đúng lúc. Còn nếu mua nhanh hơn khả năng dùng, phần chênh lệch giữa “đã trả tiền” và “chưa sử dụng” chính là tiền bị chôn trong tủ. Nó không mất đi ngay, nhưng cũng không tạo ra giá trị gì.

Kiểu mua sắm này còn tạo ra một cảm giác an tâm rất dễ gây nghiện. Mỗi lần thấy giá tốt, bạn tự nhủ rằng mình đang tiết kiệm cho tương lai. Nhưng tương lai đó không bao giờ đến, vì đến lúc cần thì món đồ đã cũ, đã lỗi mốt, đã hết hạn hoặc đơn giản là bạn quên mất mình từng mua nó. Lúc ấy, khoản tiền bỏ ra ban đầu đã mất ý nghĩa.

Thực tế, mua nhiều cho rẻ không khiến bạn tiêu ít hơn. Nó chỉ khiến bạn trả tiền sớm hơn cho những thứ có thể bạn không cần ngay, hoặc không cần tới. Thay vì chi tiền theo nhu cầu thực tế, bạn đang chi tiền theo cảm xúc “sợ bỏ lỡ giá tốt”. Cảm xúc đó không giúp bạn tiết kiệm, nó chỉ giúp người bán đẩy được nhiều hàng hơn.

Nếu muốn tránh cái bẫy này, nguyên tắc rất đơn giản: chỉ mua số lượng đủ dùng trong khoảng thời gian ngắn mà bạn chắc chắn sẽ sử dụng. Đừng mua chỉ vì giá tốt, hãy mua vì bạn thực sự cần ở thời điểm đó. Tiết kiệm không nằm ở việc mua nhiều để rẻ hơn, mà ở việc không phải trả tiền cho những món cuối cùng chỉ nằm yên trong tủ.

Có những thứ trông rất rẻ lúc mua, cho đến khi bạn nhận ra mình đã trả tiền cho chúng… chỉ để quên đi.

5 dấu hiệu cho thấy 9/10 gia đình giàu lên sau tuổi 45

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ có tinh thần vững vàng nhờ cha mẹ không làm 5 điều này

Từng nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ có tinh thần vững vàng nhờ cha mẹ không làm 5 điều này Nổi bật

281 chủ xe vượt đèn đỏ, lấn làn... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

281 chủ xe vượt đèn đỏ, lấn làn... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

4 dấu hiệu nhỏ ít người để ý nhưng là tiếng cơ thể đang cầu cứu, lá chắn miễn dịch ‘tụt dốc’ không phanh

4 dấu hiệu nhỏ ít người để ý nhưng là tiếng cơ thể đang cầu cứu, lá chắn miễn dịch ‘tụt dốc’ không phanh

16:30 , 15/12/2025
Loại rau "vua giải nhiệt" mùa đông: Mua về phơi khô, Tết lôi ra xào tóp mỡ thì thịt cá cũng "ra rìa"

Loại rau "vua giải nhiệt" mùa đông: Mua về phơi khô, Tết lôi ra xào tóp mỡ thì thịt cá cũng "ra rìa"

16:20 , 15/12/2025
Vì sao 2 chân lành lặn nhưng Gia Cát Lượng vẫn chọn ngồi "xe lăn" khi ra trận?

Vì sao 2 chân lành lặn nhưng Gia Cát Lượng vẫn chọn ngồi "xe lăn" khi ra trận?

16:15 , 15/12/2025
Ngư dân vật lộn nghẹt thở với "thủy quái" nặng 500kg, dài 4,6 mét: Thấy cảnh này cả bãi biển nín lặng

Ngư dân vật lộn nghẹt thở với "thủy quái" nặng 500kg, dài 4,6 mét: Thấy cảnh này cả bãi biển nín lặng

16:15 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên