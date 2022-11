Cô gái 31 tuổi làm việc 3-5 giờ/ngày, kiếm 15.000 USD/tháng nhưng ở trong xe bus, cuộc sống nay đây mai đó

Khoảng 2,5 năm trước, Alice Everdeen làm việc 50 giờ mỗi tuần và kiếm được 42.000/năm với tư cách là người quản lý nội dung. Tuy nhiên, thu nhập từ công việc văn phòng không đủ để Alice trang trải cuộc sống. Vì vậy, Alice quyết định bỏ việc hành chính và theo đuổi công việc làm nghệ sĩ lồng tiếng toàn thời gian.

Không chỉ có việc mới, nơi ở của Alice cũng thay đổi theo. Hồi tháng 9, cô và bạn trai Jay chuyển sang sinh sống và làm việc trong chiếc xe bus dài gần 10 m.

Alice Everdeen bỏ công việc bàn giấy để theo đuổi nghề lồng giọng. Ảnh: Alice Everdeen.

Làm việc ít hơn nhưng vẫn có thu nhập tương đương

Hiện, công việc nghệ sĩ lồng tiếng đem về cho cô khoản thu nhập 15.000 USD mỗi tháng. Theo CNBC, sau khi trừ chi phí, Alice kiếm được 92.000 USD trong năm 2021 và 150.000 USD trong năm nay. "Dù thời gian làm việc ít hơn, tôi vẫn có thu nhập tương đương".

Với công việc này, cô gái 31 tuổi có thêm nhiều cơ hội mới. Alice làm việc 3-5 giờ/ngày cho khoảng 150 dự án mỗi tháng và sống trên xe bus. Điều này có nghĩa Alice và bạn trai có thể đi du lích khắp đất nước.

Ngày còn bé, Alice thường bắt chước các quảng cáo xe hơi trên đài phát thanh. Nhưng sau khi lấy bằng cử nhân báo chí và nghệ thuật thị giác từ Đại học Rutgers (năm 2013), Alice không nghĩ rằng chính giọng nói của cô sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn.

Năm 2018, Alice nhận được công việc lồng tiếng đầu tiên. Khi đó, cô gái Gen Y đang làm việc cho công ty quảng cáo và đọc kịch bản cho khách hàng. Họ thích giọng nói của Alice đến nỗi quyết định không thuê diễn viên mà chỉ sử dụng giọng nói của Alice trong quảng cáo. Sau đó, Alice được nhiều công ty chú ý hơn.

Dù làm ít hơn, Alice Everdeen vẫn có thu nhập tương đương công việc cũ. Ảnh: Alice Everdeen.

Tháng 3/2020, Alice quyết định tìm công việc lồng tiếng trên Fiverr để kiếm thêm tiền. Cô kiếm được hơn 1.000 USD trong tháng đầu tiên và nhanh chóng nhận ra rằng đây là công việc có thu nhập béo bở. 4 tháng sau, cô bỏ việc văn phòng.

"Tôi chủ yếu làm quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh. Đã hai năm rưỡi trôi qua và tôi mới hoàn thành gần 3.000 công việc", Alice chia sẻ.

Cuộc sống trên xe bus dài gần 10 m

Trong một buổi tối năm 2019, khi Alice và Jay đang thảo luận về mục tiêu trong cuộc sống và cả hai đều muốn đi du lịch. Họ quyết định mua chiếc xe bus và tu sửa để biến thành ngôi nhà di động rộng gần 10 m.

"Chúng tôi chọn xe bus vì dễ điều chỉnh nội thất hơn so với RV, loại xe có bố cục cố định mà không an toàn bằng. Xe bus được tạo ra để trở và đảm bảo an toàn cho hàng chục đứa trẻ, đặc biệt là trong trưởng hợp xe lật hoặc gặp tai nạn. Chúng được làm bằng thép", Alice nói.

Họ đã dành gần 3 năm và chi khoảng 85.000 USD để tái thiết kế chiếc xe bus thành nơi ở có diện tích không gian sống khoảng 6,5 m. Jay là người có kinh nghiệm lắp đặt đường ống nước. Do vậy, anh là người chịu trách nhiệm chính cho việc xây dựng nội thất và ngoại thất mới của căn nhà di động.

Ở bên ngoài, xe bus có ăng-ten để tăng cường tín hiệu, các tấm pin mặt trời và kính chắn gió tuỳ chỉnh. Bên trong, phần ghế trước được chuyển thành giường nằm. Ngoài ra, xe còn có bếp củi, bếp 4 lò đốt và lò nướng, tủ lạnh và tủ đông, nhà vệ sinh. Song "ngôi sao" của căn nhà di động là bộ lọc mà Jay lắp đặt để biến nước ngọt thành nước uống. Với đặc thù công việc của Alice, xe bus có khu vực được thiết kế lớp bọc cách âm.

Alice và bạn trai Jay biến xe bus cũ thành nhà ở. Ảnh: Alice Everdeen.

Thu nhập trung bình 120.000 USD/năm nhưng vẫn nợ nần

Alice trước đây có mối quan hệ đầy sóng gió với tiền bạc. Cô thường ngay lập tức tiêu số tiền kiếm được để đi du lịch, cắt giảm chi tiêu trong nhiều tháng trong khi trả hết thẻ tín dụng.

Nhưng khi thu nhập bắt đầu tăng và tiết kiệm tiền để cải tạo xe buýt, Alice biết bản thân cần phải hình thành những thói quen mới. Do vậy, Gen Y đã thuê kế toán để sắp xếp tài chính cá nhân.

Nghệ sĩ lồng tiếng đang cố gắng làm việc để trả hết số dư thẻ tín dụng trị giá hơn 34.000 USD. Trong tháng đầu tiên sống trên xe bus, Alice đã chi hơn 15.000 USD, nhiều chi phí trong số đó là từ việc chuyển sang sống trong nhà di động và xử lý sự cố phương tiện bất ngờ. Khi bão Ian đổ bộ, Alice và Jay chi nhiều tiền hơn để gia cố bên ngoài xe cũng như dự trữ thực phẩm và xăng.

Sau khi trả hết nợ, cô dự định xây dựng tài khoản tiết kiệm.

Bất chấp những thách thức khi sống trên xe bus, cặp tình nhân không có kế hoạch từ bỏ cuộc sống nay đây mai đó. Alice đã tậu mảnh đất ở New Orleans (mua năm 2019) với giá 19.500 USD và trả 143 USD/năm thuế bất động sản. Alice vẫn muốn mua thêm đất và có các căn nhà trên khắp nước Mỹ.

Sau hai tháng đi du lịch, Alice không có kế hoạch từ bỏ cuộc sống trên đường. Ảnh: CNBC Make It.

Theo CNBC