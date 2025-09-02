Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng

02-09-2025 - 20:45 PM | Sống

Một tiểu thương bán hải sản trong chợ bất ngờ được dân tình quan tâm vì phong cách bán hàng quá duyên dáng.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video về một người bán các món ăn hải sản trong chợ. Không phải chỉ vì món ngon mà nhân vật này còn gây ấn tượng với dân tình vì phong cách bán hàng hết sức duyên dáng. 

Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 1.
Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 2.

Chị Phương bán hải sản gần đây nhân được sự chú ý vì bán hàng quá khéo

Trong các video được đăng tải trên kênh chính thức, người bán hàng này đã thể hiện sự nhiệt tình khi liên tục giới thiệu các món ăn trên quầy. Điều đặc biệt khiến cho người bán hàng này được dân tình yêu mến chính là giọng nói và phong cách chào hàng không khiến người mua cảm thấy khó chịu. Khác với những người bán hàng trong chợ, cách cô chào mời không hề xô bồ, ồn ào mà nhẹ nhàng, tinh tế như một MC chuyên nghiệp. 

Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 3.

Phong cách bán hàng của chị Phương khiến nhiều người yêu thích

Từng câu chữ đều được cô lựa chọn cẩn thận, rõ ràng, giới thiệu chi tiết về từng món ăn, từ bề sốt me, chả mỏng, mực chiên bơ cho đến nem kem bơ hải sản, chả cá, chả mực. Bên cạnh đó, chủ cửa hàng còn sẵn sàng mời khách ăn thử trước khi mua hàng để đảm bảo mua về các món ăn hợp khẩu vị.

Cũng chính trong một video, người mua hàng đã khen chủ tiệm rằng, cách nói chuyện của cô giống với biên tập viên truyền hình. Sự nhiệt tình của cô đã thuyết phục đoàn khách đang đi đến phố ẩm thực mà phải dừng chân ghé vào mua hàng. 

Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 4.
Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 5.

Chị Phương nói chuyện rất duyên dáng

Sự duyên dáng của chủ cửa hàng không chỉ được khách hàng trực tiếp tại quầy mà còn được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Họ đã để lại nhiều bình luận rằng chủ tiệm bán hàng rất khéo và nếu họ có cơ hội sẽ đến mua ủng hộ:

- Tôi không bao giờ ghé tiệm này, ghé chắc hết tiền để về.

- Bán hàng dễ thương quá chị. Có dịp đến Hải Phòng sẽ qua ủng hộ chị.

- Tôi xem online mà còn muốn mua nữa. Bán khéo quá trời.

- Đồ chị làm nhìn rất sạch và ngon, bán hàng duyên dáng có tâm nữa.

- Đáng học hỏi quá, vừa khéo vừa chu đáo.

Được biết, chủ nhân của giọng nói duyên dáng này là chị Phương, chị là chủ quầy hải sản tại chợ Lương Văn Can, Hải Phòng. Chị thường xuyên đăng tải video bán hàng lên các trang mạng xã hội và được nhiều người biết đến nhờ phong cách bán hàng duyên dáng, đồ ăn ngon khiến ai cũng muốn mua hàng. 

Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 6.
Cô gái bán hải sản khéo nhất Vịnh Bắc Bộ, giọng nói như biên tập viên truyền hình khiến ai cũng muốn mua hàng- Ảnh 7.

Trong một video, chị Phương chia sẻ gia đình đã làm nghề được 30 năm

Nguồn: TikTok @haisanthophuong2

Vô tình xuất hiện trong 1 bức hình, cô gái bán bánh mì nghèo bỗng đổi đời đầy ngoạn mục, hình ảnh hiện tại khiến ai nấy đều kinh ngạc

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi làng nghèo nhưng có tới 33 tiến sĩ, con cháu "không có gì ngoài bằng khen": Nguyên nhân không đến từ phong thủy

Ngôi làng nghèo nhưng có tới 33 tiến sĩ, con cháu "không có gì ngoài bằng khen": Nguyên nhân không đến từ phong thủy Nổi bật

Sau màn trả lời EQ “đỉnh chóp” viral MXH, khối trưởng khối đặc công tiết lộ hậu phương vững chắc

Sau màn trả lời EQ “đỉnh chóp” viral MXH, khối trưởng khối đặc công tiết lộ hậu phương vững chắc Nổi bật

FIFA chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam 2/9

FIFA chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam 2/9

20:32 , 02/09/2025
5 hành động "lỗi thời" của cha mẹ khiến con cái khó thành đạt!

5 hành động "lỗi thời" của cha mẹ khiến con cái khó thành đạt!

20:22 , 02/09/2025
Đột kích nhiều địa điểm, tịch thu hơn 173 tỷ tiền mặt tại hiện trường liên quan đến 1 vụ án lừa đảo siêu tinh vi

Đột kích nhiều địa điểm, tịch thu hơn 173 tỷ tiền mặt tại hiện trường liên quan đến 1 vụ án lừa đảo siêu tinh vi

20:05 , 02/09/2025
Hạnh phúc là người Việt Nam

Hạnh phúc là người Việt Nam

20:00 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên