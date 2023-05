Cô gái bỏ phố về quê nấu cơm tấm, trà sữa đãi "tụi nhỏ" trong buôn

Trong ca khúc mới đây của mình, Đen Vâu viết: "Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi/ Cũng là cách anh giúp chính mình, bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi/ Anh muốn thấy những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm/ Vì anh biết những đứa trẻ này, mai này sẽ xây dựng quê hương"...

Và ngoài đời, cũng có một "Đen" như thế, cũng nấu cho các em bằng cả tấm lòng. Đó là An Đen - cô gái nhận nhiều sự cảm kích từ cộng đồng mạng bởi những hành động truyền cảm hứng của mình.

An Đen thường nấu những món ăn đặc biệt cho những đứa trẻ cùng ăn (Nguồn: @anden75)

An Đen được yêu mến qua những đoạn clip mộc mạc nhưng vẫn khoe trọn được cảnh sắc thiên nhiên nơi cô sống ở Đắk Lắk. Không những vậy, những khoảnh khắc cảm động xoay quanh cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị ở buôn làng cũng khiến nhiều người quan tâm. Trong đó, phải kể đến những lần An Đen nấu ăn cho tụi nhỏ - những đứa trẻ đang sinh sống tại một buôn nhỏ ở Đắk Lắk - nơi cách xa thành phố và món ăn nào cũng lạ lẫm.

"Mấy đứa có thích uống trà sữa không?", An Đen hỏi.



Tụi nhỏ đồng thanh đáp dõng dạc trong sự háo hức: "Dạ có".

Thế mới thấy, trà sữa, xôi chiên, bún thịt nướng,... những món ăn quá quen thuộc với nhiều người nhưng lại là sự tò mò, mong chờ của những đứa trẻ sống ở Tây Nguyên. Cũng vì vậy mà An Đen thường xuyên nấu những món đặc sản ở các địa phương khác để cho trẻ em trong bản, trong làng được thưởng thức.

Từ những món cần nhiều công đoạn chuẩn bị như bún mắm nêm, xôi chiên đến những món đơn giản hơn như sữa nóng, bánh mì,... An Đen đều dành cả tâm huyết để nấu cho các em ăn. Mỗi khi làm, cô có thêm nhiều người phụ giúp, mỗi người một công đoạn, một chân một tay để nhanh chóng có bữa ngon cho các em nhỏ.



An Đen tự tay nấu cho các em (Nguồn: @anden75)

Nhiều người bày tỏ, xem An Đen nấu ăn cho các em cũng cảm thấy yên bình. Bởi lẽ, cô chỉn chu trong từng công đoạn, cách nói chuyện, dẫn dắt vô cùng lôi cuốn. Không những thế, ánh mắt, sự háo hức của những đứa trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

"Tụi nhỏ dễ nuôi lắm, cô An nấu gì cũng hào hứng chờ đợi" là câu nói mà An Đen kể về những vị khách nhỏ đặc biệt của mình. Mỗi khi An Đen nấu ăn, tụi nhỏ sẽ đến từ sớm, mang theo nào bát, nào cốc để lấy đồ ăn. Sau đó, mỗi đứa nhỏ ngồi ngay ngắn một góc để thưởng thức, cảm nhận những hương vị lần đầu biết đến.

Bà con trong buôn mỗi người một chân, một tay phụ giúp (Nguồn: @anden75)

Món nào cũng rất chỉn chu, ngon mắt ngon miệng (Nguồn: @anden75)

Kim Ngân (28 tuổi) là một người theo dõi An Đen từ lâu bày tỏ: "Biết bao nhiêu niềm yêu thương mà An gửi vào trong những bữa cơm cho tụi nhỏ. Chắc chắn, An Đen sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp nhất mà tụi nhỏ từng có. Mong mọi người luôn khoẻ để có thể nấu những món thật ngon cho những đứa nhỏ đáng yêu này".

Những đứa trẻ hào hứng khi được thử những món ăn mới lạ (Nguồn: @anden75)

Còn Phạm Quỳnh (26 tuổi) cho hay lần nào xem cũng đều cảm thấy xúc động vì cuộc sống bình dị nhưng lại ngập tràn hạnh phúc của An Đen và những đứa trẻ: "Cảm ơn An đã mang những món ăn đến cho tụi nhỏ. Nhìn các em xếp hàng trật tự, ăn hết sạch thấy dễ thương, cảm động lắm. Tụi nhỏ ấm bụng còn những người lớn như chúng mình thì ấm lòng".

(Nguồn: @anden75)

Niềm vui của tụi nhỏ khiến nhiều người ấm lòng (Nguồn: @anden75)

An Đen (Nguyễn Thuý An) được biết đến qua các video chia sẻ về cuộc sống tại quê nhà Đắk Lắk. Bên cạnh đó, An Đen còn từng gây xúc động với câu chuyện bỏ phố về quê, từ bỏ ước mơ làm giáo viên ở phố thị để về quê lập nghiệp, làm lại từ đầu. Cô gái sống tại vùng quê gây ấn tượng bởi làn da bánh mật, giọng nói trầm ấm, truyền cảm cùng những câu chuyện đời thường mang đến nhiều năng lượng tích cực và nhận nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.