Cô gái có đôi mắt vạn người mê mất tích 5 năm ai cũng tiếc nuối, nay "lột xác" xuất hiện gây náo loạn

Mới đây, cái tên Trúc Anh bất ngờ được nhắc đến trở lại khi nữ diễn viên xuất hiện tại phim trường Đặc Công Rừng Sác. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu màn tái xuất của cô sau khoảng 5 năm kể từ Thiên Thần Hộ Mệnh.

Diện mạo mới của Trúc Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý với vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh thoát và thần sắc tươi tắn. So với giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, nữ diễn viên hiện tại trông rạng rỡ, và đâu đó hình ảnh của Hà Lan trong Mắt Biếc ngày nào như dần được xuất hiện trở lại.

Hình ảnh gây sốt của Trúc Anh hậu giảm cân thành công

Năm 2019, Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ tạo nên cơn sốt phòng vé, đưa tên tuổi Trúc Anh đến gần hơn với khán giả đại chúng. Đảm nhận vai Hà Lan, cô gây ấn tượng bởi ngoại hình ngọt ngào, đôi mắt biết nói cùng vẻ đẹp mong manh rất hợp với hình tượng nhân vật. Dù là gương mặt mới, Trúc Anh vẫn tạo được dấu ấn riêng, trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau bộ phim. Hình ảnh Hà Lan với đôi mắt buồn, mái tóc dài và vẻ đẹp thanh thuần nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Thành công của Mắt Biếc mở ra nhiều cơ hội cho Trúc Anh. Cô tiếp tục được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn tham gia Thiên Thần Hộ Mệnh, ra mắt năm 2021. Đây cũng là dự án điện ảnh gần nhất của nữ diễn viên trước quãng thời gian dài vắng bóng. Ở thời điểm đó, Trúc Anh từng được xem là gương mặt trẻ có nhiều tiềm năng, sở hữu cả ngoại hình lẫn cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không tiếp tục theo quỹ đạo mà khán giả từng kỳ vọng.

Vai diễn Hà Lan giúp Trúc Anh nổi tiếng nhanh chóng

Sau Thiên Thần Hộ Mệnh, Trúc Anh gặp vấn đề sức khỏe, nữ diễn viên từng chọn rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Cô thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái sợ hãi, áp lực khi phải đối diện với những thay đổi của cơ thể nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước người khác. Trúc Anh từng tiết lộ hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân khiến cân nặng của cô tăng mất kiểm soát.

Trúc Anh trải lòng: "Tôi không bao giờ mong điều này xảy ra với ai bởi vì chỉ khi trải qua rồi mới biết sự đáng sợ của nó. Tôi sợ xã hội và cũng không muốn gặp một ai. Tôi không thể giải thích về tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Sau đó về nhà, dù cố gồng cứng người vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua mới biết".

Nữ diễn viên cũng cho biết cô được chẩn đoán rối loạn cảm xúc, trầm cảm ở mức độ trung bình và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ. Cùng với những áp lực tinh thần, việc tăng cân kéo dài còn khiến Trúc Anh gặp nhiều vấn đề về ngoại hình như rạn da, rụng tóc, nổi mụn.

Biến cố sức khoẻ, ngoại hình thay đổi khiến Trúc Anh dần rút lui khỏi showbiz

Tháng 4/2025, Trúc Anh quyết định chia sẻ quãng thời gian đầy áp lực. Cũng từ thời điểm này, cô thoải mái hơn trong việc đăng tải về cuộc sống của mình. Được sự khích lệ, động viên của khán giả, Trúc Anh cởi mở hơn và cũng quyết tâm thay đổi bản thân một cách tích cực nhất.

Nữ diễn viên từng công khai hành trình giảm cân của mình. Có thời điểm, cân nặng của cô chạm mốc khoảng 85 kg. Đến tháng 7/2026, nữ diễn viên chia sẻ đã giảm gần 25 kg. Với sự xuất hiện mới nhất, có lẽ cân nặng của Trúc Anh đã giảm thêm không ít. Nữ diễn viên lựa chọn tập gym, boxing và duy trì lối sống lành mạnh thay vì giảm cân cấp tốc. Việc yêu bản thân, vừa giảm cân vừa rèn luyện sức khoẻ của nữ diễn viên truyền cảm hứng đến nhiều người.

Hiện tại, Trúc Anh đang từng bước lấy lại nhịp hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian dài vắng bóng. Không chỉ góp mặt trong Đặc Công Rừng Sác, đánh dấu màn trở lại với điện ảnh sau 5 năm, nữ diễn viên còn tự tin xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, cô bắt đầu nhận thêm các công việc hợp tác với nhãn hàng, dần kết nối trở lại với các hoạt động trong showbiz.

Trúc Anh đã có hành trình đầy nỗ lực để lấy lại vóc dáng thon gọn

Trúc Anh tự tin hơn, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí với thần sắc rạng rỡ

Vóc dáng hậu giảm cân thành công của nữ diễn viên

Sự trở lại của Trúc Anh nhận nhiều lời động viên và cổ vũ của khán giả

Ảnh: FBNV