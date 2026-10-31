Việt Nam có 1 gia đình 3 đời nổi tiếng, 4 người thủ khoa, từ NSND đến Nhà giáo Ưu tú đều có đủ

Trần Thu Hà, thường được biết đến với nghệ danh Hà Trần, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Nữ ca sĩ lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, với nhiều thành viên ghi dấu ấn trong âm nhạc và mỹ thuật Việt Nam.

Gia đình Diva Hà Trần có bảng thành tích học vấn vô cùng đặc biệt

Cha cô là NSND Trần Hiếu, một trong những giọng ca nam trầm tiêu biểu của nền âm nhạc Việt. Mẹ cô là Nhà giáo Ưu tú Vũ Thúy Huyền, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Đặc biệt, chú ruột của Hà Trần chính là nhạc sĩ Trần Tiến, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Chị Tôi, Giấc Mơ Chapi, Mặt Trời Bé Con và Ngẫu Hứng Sông Hồng.

Không chỉ có truyền thống nghệ thuật, gia đình Hà Trần còn nổi bật bởi thành tích học tập đáng nể qua nhiều thế hệ. Theo những chia sẻ của NSND Trần Hiếu, truyền thống hiếu học đã có từ đời cha ông. Ông nội của Hà Trần là cụ Trần Văn Kỷ, từng đỗ thủ khoa Trường Sư phạm Đông Dương. Cụ cũng là người sớm truyền tình yêu âm nhạc cho con trai, dạy NSND Trần Hiếu hát từ khi mới 5 tuổi.

Bố của Diva Hà Trần là NSND Trần Hiếu từng ba lần đỗ thủ khoa ở những môi trường đào tạo khác nhau

Tiếp nối nền tảng đó, NSND Trần Hiếu từng nhiều lần đỗ thủ khoa ở những môi trường đào tạo khác nhau. Ông đạt thủ khoa tại Trường Âm nhạc Việt Nam, Đại học Mỏ - Địa chất và tiếp tục đỗ thủ khoa khi theo học tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Không chỉ có năng lực học tập nổi bật, ông còn là giọng ca bass đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1954, sau đó trở thành ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

NSND Trần Hiếu có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc, từ Opera, nhạc đỏ đến những ca khúc trữ tình và có nhiều năm cho công tác giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ và giảng viên thanh nhạc

Trong sự nghiệp biểu diễn, ông ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Con Voi, Hò Kéo Pháo, Tôi Là Lê Anh Nuôi và Anh Quân Bưu Vui Tính. Sở hữu chất giọng nam trầm hiếm có, NSND Trần Hiếu có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc, từ Opera, nhạc đỏ đến những ca khúc trữ tình. Bên cạnh sân khấu, ông còn dành nhiều năm cho công tác giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ và giảng viên thanh nhạc, trong đó có những gương mặt thành danh như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Trọng Tấn.

Anh trai Hà Trần là họa sĩ Trần Vũ Hoàng, từng đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nộ

Ở thế hệ tiếp theo, anh trai Hà Trần là họa sĩ Trần Vũ Hoàng cũng nối tiếp truyền thống học tập nhưng lựa chọn lĩnh vực mỹ thuật. Ông từng đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo đuổi con đường sáng tạo và giảng dạy. Từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo của trường, Trần Vũ Hoàng là một trong những thành viên có sự nghiệp riêng trong môi trường nghệ thuật.

Mẹ Hà Trần, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thúy Huyền, cũng là nhân vật có nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc. Bà từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, tham gia đào tạo nhiều thế hệ học trò. Tuy nhiên, Hà Trần sớm trải qua mất mát khi mẹ qua đời lúc cô mới 14 tuổi, đang học lớp 8. Sau biến cố này, NSND Trần Hiếu tiếp tục đồng hành, dẫn dắt con gái trên con đường trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật.

Diva Hà Trần cô tốt nghiệp Đại học khoa Thanh nhạc với thành tích thủ khoa

Bản thân Hà Trần cũng nối tiếp truyền thống học tập của gia đình. Cô bắt đầu học múa từ năm 6 tuổi, làm quen với piano năm 8 tuổi và thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khi mới 10 tuổi. Năm 1995, nữ ca sĩ tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc, sau đó tiếp tục theo học chuyên sâu tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 2000, cô tốt nghiệp Đại học khoa Thanh nhạc với thành tích thủ khoa, trở thành thành viên thứ tư trong gia đình đạt thành tích học tập đáng chú ý này.

Những năm đầu theo đuổi ca hát, giọng hát của Hà Trần từng bị nhận xét là mỏng, yếu và chưa ổn định. Tuy nhiên, bằng quá trình rèn luyện và tìm tòi, cô dần hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc cũng như định hình phong cách riêng.

Hà Trần là một trong 4 diva của nhạc Việt bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh

Năm 2002, dự án Nhật Thực kết hợp cùng nhạc sĩ Ngọc Đại và nhà thơ Vi Thùy Linh trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp nữ ca sĩ khẳng định tư duy âm nhạc tiên phong. Từ những thử nghiệm trong Nhật Thực đến các dự án mang màu sắc Jazz, Electronic, Rock và nhạc thể nghiệm, Hà Trần dần tạo dựng vị trí riêng, trở thành một trong 4 diva của nhạc Việt bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh.

Một gương mặt trẻ khác tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình là marzuz, sinh năm 2000, cháu gái ruột của Hà Trần. Cô là con gái của nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương, đồng thời là cháu nội của NSND Trần Hiếu. Lớn lên trong môi trường có nhiều thành viên hoạt động nghệ thuật, marzuz sớm tiếp xúc với âm nhạc và bắt đầu biểu diễn từ năm 11 tuổi.

marcuz là cháu gái của Diva Hà Trần

Năm 2012, cô tham gia Vietnam's Got Talent, sau đó thử sức với sáng tác và dần được cộng đồng yêu nhạc indie chú ý qua những ca khúc như Nếu, 3 Phút và Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn. Năm 2024, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Ả gồm 9 ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện.

Không chỉ có những nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thúy Huyền hay diva Hà Trần, gia đình này còn có thế hệ trẻ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc như marzuz. Từ thành tích học tập với nhiều thành viên từng đỗ thủ khoa đến những dấu ấn trong biểu diễn, sáng tác và đào tạo, đây là một gia đình hiếm có khi nghệ thuật hiện diện qua nhiều thế hệ. Mỗi người lựa chọn một màu sắc và hướng đi riêng, nhưng đều góp phần tạo nên một gia đình có dấu ấn đặc biệt trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Ảnh: MXH Tổng Hợp