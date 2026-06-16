Cô gái nghi quỵt tiền, chém shipper ở Cửa Nam bị tạm giữ: "Hôm nay cộng đồng bán hàng online được nhẹ người"

Việc Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) tạm giữ hình sự Hoàng Lê Ngọc My (SN 1992) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, My bị xác định nhiều lần đặt đồ ăn qua mạng nhưng không thanh toán tiền hàng. Khi các chủ cửa hàng tìm đến nơi ở để yêu cầu thanh toán, người này bị cho là không hợp tác, thậm chí có lời lẽ thách thức, chửi bới và đe dọa.

Hoàng Lê Ngọc My tại cơ quan chức năng

Đỉnh điểm sự việc xảy ra ngày 14/6. Sau khi tiếp tục đặt hàng nhưng không trả tiền, một chủ cửa hàng đã đến nhà My để yêu cầu thanh toán. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, My bị cho là đã dùng dao chém vào tay anh P.M.T., gây thương tích.

Ngay sau đó, Công an phường Cửa Nam đã mời các bên liên quan về trụ sở làm việc, tiến hành xác minh vụ việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Dưới bài đăng của cơ quan chức năng, nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có không ít người tự nhận là chủ cửa hàng hoặc người kinh doanh online, đã để lại bình luận bày tỏ sự quan tâm đến vụ việc.

Một số ý kiến cho biết họ từng gặp tình trạng khách đặt hàng nhưng không thanh toán, gây thiệt hại cho người bán. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc.

"Hôm nay cộng đồng bán hàng online được nhẹ người, bạn này đã lừa cực nhiều người."

"Lần này những người buôn bán online Hà Nội được bình yên."

"Cám ơn các anh Công an phường Cửa Nam."

"Hoan hô các chú Công an. Mình cũng từng là nạn nhân của bạn này."

Nhiều bình luận cho rằng bản thân đã từng là nạn nhân của My

Bên cạnh đó, một số tài khoản cho biết sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu được yêu cầu phục vụ công tác điều tra. Nhiều người cũng cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng hình thức đặt hàng trực tuyến để chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại cho người kinh doanh.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo đúng quy định, không tự ý tìm đến nhà đối phương xử lý nhằm tránh xảy ra xô xát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các bên liên quan.

Đồng thời, người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.