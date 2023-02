Có gì bên trong căn phòng dành cho giới siêu giàu được thiết kế bởi huyền thoại David Beckham: Mỗi đêm nghỉ trị giá cả gia tài

Những người yêu thích Anglophiles chắc chắn sẽ cảm thấy như đang bước vào một không gian diệu kỳ ngay khi họ đặt chân vào The Londoner Macao - khách sạn năm sao mới được khai trương của Sands Resort Macao tại thủ đô được mệnh danh là "Las Vegas của phương Đông"

Tại Londoner Hotel, mỗi không gian đều được thiết kế và chắt lọc từng chi tiết để đưa du khách bước vào một hành trình độc đáo.

Londoner Macao là một khách sạn năm sao theo chủ đề London vừa khai trương tại Macau. Ảnh: Khách sạn Londoner

Không gian nơi đây sẽ khiến mỗi người liên tưởng đến Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là Big Ben, Tòa nhà Quốc hội cho đến những chiếc taxi London sơn cờ của Liên minh chào đón khách khi họ đến Macau. Và không thể không kể đến những bản hit “Top of the Pops” vang dội khắp nơi, Elton John, Robbie Williams, The Beatles và Spice Girls.

Không chỉ vậy, du khách còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc quyến rũ được bao quanh bởi các chi tiết tinh tế được thiết kế để mang lại trải nghiệm sang trọng độc đáo và riêng biệt.

Londoner Macao hào nhoáng là một thiên đường dành cho những ai yêu thích anglophiles. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Được sáng tạo bởi David Beckham - đại sứ toàn cầu của Sands Resorts Macao với sự cộng tác của công ty thiết kế nội thất hàng đầu London David Collins Studio. Suites by David Beckham là dãy phòng được thiết kế bởi những người nổi tiếng đầu tiên của Macao.

14 dãy phòng riêng biệt, từ một đến ba phòng ngủ, phản ánh tốt nhất phong cách sành điệu và sự tinh tế của ngôi sao người Anh, đồng thời có tất cả các sự tiện nghi như ở nhà mà anh ấy thích khi đi du lịch. Tại Suites by David Beckham, cựu danh thủ người Anh sẽ đích thân chào đón những vị khách được mời để chia sẻ lối sống của người nổi tiếng với những trải nghiệm độc quyền và đặc biệt đối với anh ấy.

David Beckham đã thiết kế các dãy phòng của riêng mình trong khách sạn, nằm ở hai tầng trên cùng. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Không gian phòng tắm được thiết kế với tông màu chủ đạo trắng-đen. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Không gian nơi đây đều được thiết kế theo phong cách Châu Âu với những chi tiết tinh tế, sang trọng. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Được biết, Suites by David Beckham gần đây đã được vinh danh là "Khách sạn Suite tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương" tại The International Hotel & Property Awards 2021.

"London là một thành phố đáng kinh ngạc và là thành phố mà tôi tự hào gọi là nhà của mình. Có thể hợp tác chặt chẽ với đội ngũ của Sands để mang những yếu tố của London mà tôi yêu thích đến thành phố Macau là một cơ hội tuyệt vời," David Beckham nói trong một tuyên bố.

"Thiết kế nội thất là niềm đam mê thực sự đối với tôi, vì vậy việc tham gia vào quá trình thiết kế và giúp định hình dự án này là một bước quan trọng khác trong mối quan hệ hợp tác lâu dài của chúng tôi với Sands Resorts Macau. Tôi nóng lòng chào đón mọi người đến và trải nghiệm những gì chúng tôi đang tạo ra ở đây - một chút London ở Macau."

Khách sạn Londoner cũng cung cấp dịch vụ quản gia và phục vụ ăn uống cho người sành ăn. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Churchill's Table là một nhà hàng trong khách sạn The Londoner được đặt theo tên của cố thủ tướng Anh Winston Churchill. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Ngoài ra, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay cũng sẵn sàng tham gia vào dự án bằng cách thành lập Gordon Ramsay Pub & Grill, một quán rượu phục vụ món ăn cổ điển phục vụ khách món bánh của người chăn cừu, xúc xích Anh, cá và khoai tây chiên, trong khi nhà hàng Churchill's Table hứa hẹn bữa trà chiều và bữa sáng kiểu Anh.

Những người hâm mộ David Beckham cũng có thể thưởng thức các món ăn, xì gà, rượu whisky và cocktail yêu thích của anh ấy tại một số quán ăn của khách sạn. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Ngoài ra, khu nghỉ mát cũng sẽ tái tạo một số khu mua sắm và bán lẻ hàng đầu của London bao gồm Phố Bond, Mayfair, Savile Row, Soho, Covent Garden và chợ đồ cổ ngoài trời Đường Portobello.

Những điểm nhấn nhỏ làm nên điều khác biệt ở nơi đây là dịch vụ đánh giày, cửa hàng quà tặng theo chủ đề Anh và một số tác phẩm điêu khắc được bố trí rải rác khắp khách sạn. Ngoài ra, đối với những người muốn trải nghiệm cảm giác sống như những quý tộc Anh ở trung tâm của Mayfair hoặc một trang viên nông thôn thì tại The Londoner Court, pièce de résistance của khách sạn cũng là một lựa chọn không tồi.

Tại đây, phòng suite sẽ cung cấp dịch vụ quản gia, các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp cũng như ẩm thực dành cho người sành ăn.

Bể bơi ngoài trời với thiết kế tối giản đê du khách có thể tận hưởng không gian ngập nắng. (Ảnh: Khách sạn Londoner)

Sảnh Executive. (Ảnh: Khách sạn Londoner)